OM : Les 10 recrues les plus chères au CV de Sampaoli

C’est à Séville, principalement, que Jorge Sampaoli a obtenu ses recrues les plus chères.

Tout juste officialisé sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli va connaître son second club en Europe, après le FC Séville lors de la saison 2016-17. L’entraîneur débute sa carrière de coach, avec des modestes équipes péruviennes, et trouve la lumière, avec la sélection du Chili entre 2012 et 2016. Coach a très fort caractère, il remporte la Copa America en 2015. Capable du meilleur, mais aussi du pire, comme avec la sélection argentine, avec laquelle il est éliminé du mondial 2018 face à la France en 8e de finale.

2 joueurs français dans le top 10 de Sampaoli

Son expérience la plus marquante, en terme de recrutement, il la connaît à Séville. Clément Lenglet, actuellement défenseur au FC Barcelone, arrive en 2016 en Andalousie pour 5 millions d’euros. Autre joueur français, Wissam Ben Yeder, quitte Toulouse en 2016 pour connaitre sa première aventure à l’étranger, en échange de 9,5 millions d’euros. Deux joueurs qui vont avoir un succès immense, lors de la première partie de saison, du championnat espagnol, aux ordres de Jorge Sampaoli.

Pas de transfert au-dessus de 20 M €

Joaquin Correa est la recrue la plus chère que le club sévillan a embauché lorsque l’entraîneur argentin était en place. L’ailier est engagé pour 18 millions d’euros payés à la Sampdoria de Gênes. Entrent dans le top 10, quatre joueurs, hors Europe, comme Matias Zaracho, milieu offensif de l’Atletico Mineiro, acheté 5 millions d’euros en Provence du Racing Club en Argentine. En difficulté financière, le club marseillais ne devrait pas offrir à Jorge Sampaoli, des joueurs hors de prix…

Les 10 recrues les plus chères au CV de Jorge Sampaoli