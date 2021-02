OM : Les 10 ventes les plus chères au CV de Pablo Longoria

Sa première saison à l’OM aura été mouvementée, mais elle aura permis à Pablo Longoria de tirer son épingle du jeu, dans un contexte flou, de la gouvernance jusqu’au terrain. Le jeune directeur sportif de 34 ans a changé les contours du collectif marseillais, au point de pousser André Villas-Boas à rendre son tablier. Après nous être intéressés à ses recrues les plus chères, observons ce jour, l’inverse dans le sens des départs.

Trois joueurs de l’OM dans son top 10

Morgan Sanson, pour 15,8 millions d’euros (sans les bonus), à Aston Villa, est la troisième meilleure cession à son registre personnel. Marley Aké, dans son échange donné à 8 millions d’euros avec Franco Tongya en provenance de la Juventus et Bouna Sarr, parti dans l’été au Bayern Munich sont les deux autres ex-Phocéens au top 10 de son CV. Tout le reste, il l’a bouclé avec le club de Valence, où il était en poste avant de rejoindre la France et Marseille.

João Cancelo la belle affaire de Longoria

Notamment le gardien Neto, parti pour le FC Barcelone quand arrivait dans le même de Catalogne, le Néerlandais Jasper Cillessen ; sa deuxième recrue la plus chère. A 40,4 millions d’euros l’indemnité hors primes, João Cancelo est peut-être sa plus belle réussite, alors que le latéral portugais avait rejoint Valence trois ans plus tôt, contre 15 millions d’euros. Un transfert enfin, comme un trait d’union dans la carrière de Longoria, c’est lui qui a négocié le départ (résiliation de son contrat) d’Aymen Abdennour, à son retour à Valence d’un prêt raté… à l’Olympique de Marseille.

Les 10 ventes les plus chères au CV de Pablo Longoria

10. Fabian Orellana, de Valence à Eibar (2018-19) = 2 M€

9. Ruben Vezo, de Valence à Levante (2019-20) = 5 M€

8. Aderllan Santos, de Valence à Al-Ahli (2018-19) = 7 M€

7=. Marley Aké, de l’OM à la Juventus (2020-21) = 8 M€

7=. Bouna Sarr, de l’OM au Bayern Munich (2020-21) = 8 M€

5. Nemanja Maksimovic, de Valence à Getafe (2018-19) = 10 M€

4. Simone Zaza, de Valence au Torino (2019-20) = 12 M€

3. Morgan Sanson, de l’OM à Aston Villa (2020-21) = 15,8 M€

2. Neto, de Valence au FC Barcelone (2019-20) = 26 M€

1. João Cancelo, de Valence à la Juventus (2018-19) = 40,4 M€