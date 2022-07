OM : Les 10 recrues les plus chères au CV d’Igor Tudor

Igor Tudor devrait avoir avec l’OM, des recrues assez chères pour intégrer son top 10 personnel.

L’Olympique de Marseille tient son nouvel entraîneur. Après Jorge Sampaoli, démissionnaire en début de mois, Igor Tudor va oeuvrer à la tête du collectif phocéen, à compter de cette saison 2022-2023 et pour deux ans. Le technicien croate fréquente un nouveau club, lui qui en a déjà connu un certain nombre, avec des réussites diverses. Deux ont néanmoins marqué sa carrière, car il a obtenu des moyens financiers supérieurs.

Avec l’OM l’occasion de soigner son top 10 en transferts

Principalement en Turquie, avec le Galatasaray. Igor Tudor n’est pas resté longtemps sur les bords du Bosphore, moins d’une saison complète, mais il a obtenu six de ses dix recrues les plus chères, parmi lesquelles les deux premières, que sont Younès Belhanda, champion de France avec Montpellier, et le défenseur central brésilien, Maicon. Le reste, c’est avec l’Hellas Vérone qu’il le complète.

Younès Belhanda sa recrue la plus chère, le Galatasaray ses plus gros moyens

Le top 10 ci-dessous pèse 51,35 millions d’euros en transferts, hors bonus possibles sur chacun. Cela vaut une moyenne par joueur à 5,1 millions, entre le latéral droit Mariano et deux milieux défensifs brésiliens, que sont Walace et Fernando. Igor Tudor arrive à Marseille, ce 4 juillet. Moins d’un mois après l’ouverture du mercato en France, que l’OM débute dans les largeurs. Il peut donc nourrir l’espoir d’obtenir des renforts costauds, pour parfaire sa saison, en Ligue 1 ainsi qu’en Ligue des champions.

Les 10 recrues les plus chères au CV d’Igor Tudor

10. Sebastien De Maio, de Bologne à Vérone (2019) = 1,5 M€

9. Rodrigo Becão, de EC Bahia à Vérone (2019) = 1,6 M€

8. Bafétimbi Gomis, de Swansea au Galatasaray (2017) = 2,5 M€

7. Sofiane Feghouli, de West Ham au Galatasaray (2017) = 4,25 M€

6. Mariano, du FC Séville au Galatasaray (2017) = 4,5 M€

5. Walace, de Hanovre à Vérone (2019) = 6 M€

4. Fernando, de Manchester City au Galatasaray (2017) = 6 M€

3. Badou Ndiaye, de Osmanlispor au Galatasaray (2017) = 7,5 M€

2. Maicon, de Sao Paulo au Galatasaray (2017) = 7,5 M€

1. Younès Belhanda, du Dinamo Kiev au Galatasaray (2017) = 10 M€