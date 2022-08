OM: MatchWornShirt nouveau partenaire officiel de l’Olympique de Marseille

L’OM a scellé un partenariat avec la plateforme MatchWornShirt.

Ce vendredi, l’OM a officialisé, via un communiqué, son nouveau partenariat avec MatchWornShirt. La plateforme est spécialisée dans la vente aux enchères de maillots de matchs portés et signés par les joueurs. Désormais, les supporters phocéens pourront enchérir en direct pendant la rencontre sur la tunique de leur choix, pour espérer la remporter après le match. L’objectif de ce partenariat est double: renforcer le lien avec les supporters en leur permettant de posséder le maillot de leur idole, tout en soutenant OM Fondation, qui oeuvre à l’échelle locale via des actions sociales, dans des domaines tels que l’éducation, la solidarité ou encore l’insertion professionnelle.

«Nous sommes très heureux d’accueillir MatchWornShirt dans la grande famille OM. Pouvoir travailler avec les équipes de MatchWornShirt est un vrai plus pour nos supporters. Nous allons pouvoir leur proposer des produits exclusifs tout en soutenant OM Fondation. Nous sommes d’autant plus ravis d’être les premiers en France à pouvoir proposer ce type de collaboration à nos supporters», souligne Grégory La Mela, le directeur commercial de l’Olympique de Marseille.

Les joueurs pourront continuer à donner leur maillot à la fin du match

La première activation de ce partenariat sera mise en place dès dimanche, pour le déplacement des marseillais chez leurs voisins niçois. Une fois le coup d’envoi donné (à 15 heures), il sera possible d’enchérir sur le maillot désiré d’un des acteurs, via le site internet de la plateforme. Cependant, l’OM assure, dans son communiqué, que les joueurs pourront continuer à échanger ou offrir leur tunique de manière spontanée, à la fin des rencontres. Cela voulant anticiper une possible polémique naissante liée à d’autres partenariats passées par l’Atlético ou l’AC Milan, dans un même registre.