OM, Newcastle, Tigres… Thauvin, l’évolution de son salaire en carrière

Florian Thauvin va quitter l’OM pour rejoindre les Tigres de Monterrey.

C’est officiel ce vendredi, Florian Thauvin va quitter l’Olympique de Marseille et partir loin, de l’autre côté de l’Atlantique, au club des Tigres de Monterrey. L’attaquant international français s’est engagé sur un contrat de longue durée, de cinq ans, à compter du 30 juin, à l’échéance de son bail phocéen.

Le plus gros contrat de sa carrière chez les Tigres

Il vaudra à Thauvin de gagner 5 millions d’euros net la saison, ou l’équivalent de 540 000 euros brut mensuels. Au cumul, il gagnera 32,4 millions d’euros, hors bonus, s’il va au bout de son contrat. C’est le plus gros de sa carrière. A 28 ans. Avant cela, Florian Thauvin a été un éphémère joueur du LOSC, pour la promesse d’un salaire à 45 000 euros brut mensuels. Mais à l’époque dans un bras de fer mené avec sa direction, il a, sans même porter le maillot des Dogues, rejoint l’OM en 2013, pour quatre ans et un salaire triplé sur Lille.

A l’OM deux fois, pour des expériences plus ou moins riches

Il ne sera pas allé au bout de son contrat, en manque d’efficacité, il part pour l’Angleterre et le club de Newcastle. Son expérience anglaise ne sera pas sportivement meilleure, mais il gagnera plus en salaire. Et encore plus en revenant à Marseille, d’abord en prêt en 2016, puis définitivement la saison suivante. A l’OM, Florian Thauvin n’aura été qu’un éphémère joueur le mieux payé du collectif, depuis que Strootman est parti en prêt et que Payet a réduit ses émoluments. Chez les Tigres, il le sera avec l’autre ancien marseillais, André-Pierre Gignac, qui brille déjà au Mexique.

L’évolution du salaire de Florian Thauvin en carrière