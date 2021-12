OM, OL, ASM : Combien ont-ils gagné jusqu’ici en Ligue Europa ?

Deux clubs français poursuivent leur route en Ligue Europa, le troisième change de format.

Deux – l’OL et l’ASM -, verront les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Le troisième, l’OM, sera reversé en Ligue Europa Conférence. Tel est le bilan des trois formations françaises engagées dans la phase de groupe de la Ligue Europa, saison 2021-2022. Lyon et Monaco viseront de fait, de plus hautes primes que Marseille, qui poursuivra sa route, dans la moins lucrative Ligue Europa Conférence.

L’OL et l’ASM poursuivent leur route, l’OM change de coupe

Des trois, le club princier domine, sur le cumul des primes gagnées jusqu’ici, à plus de 15 millions d’euros (16,12 M€), ainsi détaillés : la part commune à toutes les équipes qualifiées, à 3,63 millions d’euros, plus trois victoires payées 630 000 euros chacune, en phase de groupe et trois nuls, à 210 000 euros. En bonus, les Monégasques ont terminé premiers de leur groupe, cela rajoute un million et ils verront les huitièmes de finale, soit 1,2 millions de plus.

Plus de 15 M€ pour Monaco qui domine sur les primes

Reste la part dite au coefficient, sur le parcours européen passé, à 2,72 millions pour l’ASM et dans le particulier des hommes de Niko Kovac, un bonus en plus, de la participation à la phase de qualification pour le tableau final de la Ligue des champions. Ce cumul, en revanche, ne prend pas en résultat les droits de la télé, qui viendront compléter les recettes finales.

Près de 10 M€ pour l’OM reversé en Ligue Europa Conférence

Suivant le même principe de calcul, l’Olympique Lyonnais a déjà gagné 13,15 millions d’euros (5 victoires, un nul, une première place de groupe et la troisième de la C3, au classement au coefficient), tandis que l’Olympique de Marseille a le total le plus bas, à 9,4 millions d’euros, bonus pour la bascule en huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence compris. Et tout ça, comme pour Monaco, sans l’estimation du marketpool (l’audiovisuel), distribué en fin de tournoi.