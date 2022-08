OM, OL, RC Lens: Affluences et taux d’occupation de la 1re journée de Ligue 1

Plus de 60 000 spectateurs se sont rendus au Vélodrome, ce dimanche, pour la première d’Igor Tudor et de ses joueurs, face à Reims.

La Ligue 1 saison 2022-2023 a fait sa rentrée ce week-end, avec des attaques déjà très prolifiques (34 buts marqués, total le plus élevé sur une 1ère journée de L1 depuis 1977). Le spectacle était donc sur les pelouses, et nombreux ont été les amateurs de football à se rendre dans les stades de Ligue 1 ce week-end, deux mois et demi après la fin de l’exercice précédent. L’OM et l’OL ont ramené le plus de spectateurs dans leurs enceintes respectives, tandis que le RC Lens possède le meilleur taux de remplissage. Au total, l’affluence cumulée des 10 rencontres de la 1ère journée atteint les 290 870 spectateurs, soit une moyenne de 29 087 personnes par match. C’est plus élevé que l’affluence moyenne sur la saison dernière (22 942 spectateurs par rencontre).

L’OL et l’OM au top des affluences, le meilleur taux d’occupation pour le RC Lens

Pour cette reprise de la Ligue 1, la meilleure affluence était du coté du Vélodrome, l’enceinte ayant la plus grande capacité du championnat. La rencontre OM – Reims a attiré 62 738 spectateurs, soit un taux de remplissage de 93%. Le Groupama Stadium, qui accueillait OL – Ajaccio, comptait 48 516 personnes au stade, ce qui en fait la deuxième meilleure affluence de cette première journée. Pour ce qui est du taux d’occupation, c’est l’antre du RC Lens qui possède le meilleur ratio spectateurs / capacité totale, à hauteur de 97% à Bollaert-Delelis, pour la réception de Brest.

Un taux d’occupation moyen de 77% dans les stades de L1 ce week-end

Comme à chaque fois que le PSG voyage en Ligue 1, les supporters affluent au stade pour voir les étoiles parisiennes sur le rectangle vert. Le stade Gabriel-Montpied de Clermont a donc attiré 12 203 spectateurs ce samedi, sur les 13 000 que peut en contenir l’enceinte, soit un excellent taux d’occupation de 94%. La saison dernière, le stade auvergnat était déjà l’un des plus remplis de L1 (95%), juste derrière le Parc des Princes (99%). En moyenne sur cette 1ère journée, les dix stades du championnat étaient remplis à 77% de leur capacité totale d’accueil. L’enceinte qui a le moins comblé ses tribunes est celle du MHSC, avec un stade de la Mosson rempli au tiers (36% de taux d’occupation).

Affluences et taux d’occupations de la 1re journée de la Ligue 1

Olympique de Marseille – Stade de Reims = 62 738 (93%)

Olympique Lyonnais – AC Ajaccio = 48 516 (82%)

RC Lens – Stade Brestois 29 = 37 015 (97%)

LOSC Lille – AJ Auxerre = 32 292 (64%)

Stade Rennais FC – FC Lorient = 28 177 (94%)

RC Strasbourg Alsace – AS Monaco = 25 359 (87%)

Toulouse FC – OGC Nice = 20 567 (62%)

Clermont Foot 63 – Paris Saint-Germain = 12 203 (94%)

Montpellier Hérault SC – ESTAC Troyes = 12 003 (36%)

Angers SCO – FC Nantes = 12 000 (62%)