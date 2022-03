OM, OL, SRFC, RCSA : Combien ça coûterait de recruter Romain Saïss ?

Du monde au balcon, pour faire la cour à Romain Saïss.

Son départ d’Angers pour la Premier League anglaise et son club, Wolverhampton Wanderers, semble lui avoir été bénéfique. Parce que six ans plus tard, Romain Saïss est un joueur particulièrement convoité des clubs français, à comprendre l’information de L’Equipe qui évoque, à son sujet, les intérêts de l’OM, l’OL, du Stade Rennais, ou du RC Strasbourg Alsace, notamment. Beaucoup de candidats pour un profil de défenseur axial avantageux, de par sa situation contractuelle.

OM, OL, SRFC, RCSA… Du monde suit le défenseur Romain Saïss

Romain Saïss arrive en effet au bout de son bail avec le Loups, après l’avoir prolongé au mois de mars 2021. Il n’a de fait, plus de valorisation sur le mercato, étant libre en juin. Mais Transfermarkt l’estime à 9 millions d’euros, tandis qu’il les approchait récemment (de 5 à 8 millions d’euros), du côté de l’Observatoire du football, en Suisse. Pour recruter le défenseur de 32 ans, capitaine de la sélection du Maroc, il n’y aurait donc pas d’indemnité sur le transfert, à payer.

Recruté en 2016, il est en fin de contrat avec Wolverhampton Wanderers

Mais une probable prime à la signature à verser au joueur, en la conséquence. Et un salaire à revaloriser, sur ce qu’il est présentement avec Wolverhampton Wanderers, proche de 115 000 euros brut mensuels. Romain. Saïss, n’est pas suivi que des clubs français, L’Equipe évoque aussi le Betis et Villarreal, en Espagne, le VfL Wolfsbourg, en Allemagne ou la Turquie. A moins que l’intéressé ne décide de rester à Wolverhampton, où il est à son aise, depuis son arrivée.