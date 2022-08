OM: Plus de 170 000 abonnés pour les chiens d’Alexis Sanchez !

Comme leur footballeur de maître, les chiens d’Alexis Sanchez ont leur petite notoriété sur les réseaux sociaux. – @alexis_officia1/Instagram

C’est une particularité propre à Alexis Sanchez, le transfuge de l’Olympique de Marseille. Moins son amour pour les chiens, somme toute très banal, que l’énergie que le footballeur met à travailler leur notoriété. C’était surtout vrai voilà quelques années, quand il a commencé à leur créer une identité digitale, que désormais il applique au contraire, en masqué.

Des chiens que l’attaquant de l’OM a cherché à populariser

Car oui, Alexis Sanchez a plusieurs chiens, mais deux qui ont une place très particulière dans son coeur : Atom et Humber, un duo de golden retrievers. Des stars que l’on vous dit, qui ont déjà été retenues pour des campagnes commerciales au Chili et ont, depuis plus de sept ans, une page personnelle dédiée sur le réseau social Instagram. Même basculée en mode « privée », elle n’en est pas moins suivi par plus de 170 abonnés. Soit, pas beaucoup moins que l’actuel capitaine de ce début de saison marseillais, Valentin Rongier (209k).

L’un tire son nom d’un film, l’autre de la famille d’Alexis Sanchez

Cinq ans plus tôt, en 2017, Atom et Humbert ont été célébrés d’une banderole déployée à leur effigie, à l’Emirates Stadium, quand Alexis Sanchez défendait les couleurs d’Arsenal. Depuis, il est vrai, le souffle de leur notoriété est un peu retombé. Interrogé il y a plusieurs années, sur le choix des noms de ses chiens, Alexis Sanchez expliquait à propos d’Atom, que le nom lui avait été inspiré d’un robot du film « Real Steel », sorti en 2011. Quant à Humber, c’est un clin d’oeil à son frère Humberto, « un gars gentil tout comme Humber », expliquait le Chilien, qui n’est sûrement pas venu à Marseille, sans ses deux fidèles et populaires compagnons à quatre pattes.