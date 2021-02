OM-PSG à huis clos : les 10 affluences les plus élevées du Clasico au Vélodrome

Le Vélodrome sera vide de spectateurs pour le choc OM-PSG. Et c’est bien dommage…

A huis clos et sous couvre feu, situation totalement inédite pour un match aussi important dans le foot français qu’un choc OM – PSG. Ce dimanche soir, se joue le troisième de la saison, les deux équipes ont chacune gagné un Clasico 2020-21 et ce suivant ne sera accessible, pour le public, que derrière un écran.

Pas de spectateur pour suivre OM – PSG ce dimanche

C’est bien évidemment dommage pour le spectacle, la réception du PSG est toujours l’occasion d’un énorme tifo de la part des suiveurs de l’OM. Et le Vélodrome, d’ordinaire plein jusqu’à la gueule, sera plus vide que jamais. Retour, en ces circonstances, sur les dix affrontements entre Marseille et Paris, aux plus fortes affluences, sur la pelouse des Phocéens.

Depuis 2018, le Vélodrome attend son Clasico

Il faut remonter à 2015 pour le record, mais relever que le dernier joué en Provence avait réuni près de 64 696 supporters dans les tribunes. Depuis, l’OM attend de recevoir son ennemi puisque la saison achevée prématurément en 2020, n’a pas permis les retrouvailles.

Les 10 Clasico OM – PSG aux plus fortes affluences au stade Vélodrome

1. 05/04/2015 = 65 148 spectateurs ; OM 2 – PSG 3

2. 28/10/2018 = 64 696 ; 0-2

3. 07/02/2016 = 63.235 ; 1-2

4. 04/02/2007 = 56.592 ; 1-1

5. 08/04/1998 = 56.470 ; 0-0

6. 26/10/2008 = 56.426 ; 2-4

7. 29/11/1998 = 56.346 ; 0-0

8. 17/02/2001 = 56.315 ; 1-0

9. 17/02/2008 = 56.106 ; 2-1

10. 03/04/2005 = 56.087 ; 1-1