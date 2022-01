OM, PSG, ASM… Où va jouer Anthony Martial selon les bookmakers ?

Anthony Martial devrait quitter Manchester, mais pour aller où ?

Selon toute vraisemblance, Anthony Martial ne terminera pas sa saison 2021-2022 sous le maillot de Manchester United. Avide de temps de jeu, l’attaquant des Bleus devrait être prêté, c’est l’option qui domine et sûrement la raison pour laquelle, chez les bookmakers d’Angleterre, trois équipes françaises sont classées.

Le PSG à présent cité, l’OM et l’ASM reculent

Pas l’Olympique Lyonnais, son club formateur, malgré des rumeurs à ce sujet. Mais le Paris Saint-Germain, à la cote la plus lointaine de 28, et l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille, ici au coude à coude, à 25 contre un. Avant mieux placés, ces deux derniers ont reculé dans la hiérarchie du moment. Séville également, qui tenait pourtant la corde, à 3 contre un, le mois dernier avant le début du mercato.

Newcastle tient désormais la corde devant le FC Séville

La cote du club andalou est restée la même, mais il y a désormais plus favori, avec le club de Newcastle que les bookmakers placent partout, tant il est vrai que l’attente est grande, autour de ce nouveau projet. Les Magpies ou Séville, mais c’est a priori la meilleure option du moment, si tant est qu’en effet, Anthony Martial s’en aille. La Juventus et West Ham sont outsiders à 16 et Everton ensuite, à 22.