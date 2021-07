Jusqu’à quand les coaches de la Ligue 1 sont-ils sous contrat ?

Des changements se sont opérés sur les bancs de la Ligue 1. On fait le point.

Rarement, entre deux saisons, les bancs des clubs de la Ligue 1 n’auront été autant sujets à remaniements. Huit en ont changé, dont le LOSC, champion de France en titre, qu’a quitté Chrsitophe Galtier, pour rejoindre le club concurrent : l’OGC Nice. Les contrats des techniciens de la saison dernière ont majoritairement occasionné ces évolutions, car plusieurs arrivaient au bout de leurs baux.

Au PSG, à l’ASSE et au FCGB, pour une dernière saison ?

Cela a pour conséquence d’allonger au global, la durée des coaches en place. Ils sont trois néanmoins, à entrer dans leur dernière saison contractuelle, avec une fin programmée au 30 juin prochain et déjà pour eux, sous pression du résultat : Mauricio Pochettino au PSG, Claude Puel à l’ASSE et Jean-Louis Gasset au FCGB. Jusqu’à possible départ du dernier, en fonction du projet de reprise du club.

Gérard Baticle a le contrat le plus long jusqu’en 2025

Inversement à ces trois cas, Gérard Baticle est le plus au chaud, parmi le contingent de la saison de Ligue 1. Pour sa première expérience à la tête d’un collectif professionnel, l’ancien lyonnais a paraphé un contrat d’une durée rare de quatre ans, avec le SCO Angers, où Stéphane Moulin avant lui, est resté 10 ans. Plus classiquement, les entraîneurs embauchés par l’élite signent pour deux ans (Gourvenec au LOSC, Peter Bosz à l’OL, Der Zakarian à Brest ou un peu plus tôt, Sampaoli à l’OM et Génésio à Rennes), sinon trois ans (Stephan au RCSA, Galtier à l’OGCN ou Dall’Oglio avec le MHSC).

Huit coaches remerciés en moyenne, ces dernières saisons

Il est malheureusement dit pour eux, que tous ne verront pas la ligne d’arrivée du championnat de Ligue 1, saison 2021-22. En moyenne ces deux exercices, huit coaches ont été remerciés avant le terme de leur contrat.

Les échéances des contrats des coaches de la Ligue 1 cette saison 2021-21