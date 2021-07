Les centres de formation du foot classés selon les résultats scolaires

La scolarité au coeur de l’apprentissage du football. Quel sont alors les clubs les plus performants ?

Des esprits sains, dans des corps sains, ce n’est pas qu’une philosophie, mais une ligne directrice qui vaut dans le football, comme partout ailleurs. Former des hommes (ou femmes), avant des footballeurs, telle est aussi l’une des missions des centres d’apprentissage du football professionnel. Cela passe évidemment par la scolarité et l’obtention de bons résultats.

La scolarité au centre de la formation des footballeurs professionnels

Quelques semaines après le verdict du bac, la FFF rend un rapport de classification des centres nationaux, reposant sur cinq critères dominants : professionnalisation, temps de jeu au sein de l’équipe première du club formateur, sélection nationale, représentation européenne et scolarité, diplômes obtenus. C’est ce dernier point qui, ici, nous intéresse, pour les clubs qui ont le plus de succès sur le banc des écoles.

Des points obtenus selon les succès scolaires des joueurs

« Les diplômes pris en compte sont ceux obtenus lors de la saison précédente, écrit la FFF pour détail à la méthodologie. Ils sont valorisés sur la base de la nomenclature établie par l’Éducation nationale en vigueur lors de la saison d’obtention du diplôme. » Il existe 4 niveaux de 3 à 6 qui octroient un nombre de points allant de 5 (pour le niveau 3), à 40 au niveau 6.

L’OM, l’ESTAC et le TFC les plus performants. Toulouse se distingue

A l’issue de la saison 2020-21, trois clubs se distinguent avec une note maximale de 5 étoiles sur la catégorie : l’Olympique de Marseille, le Toulouse FC et l’ESTAC Troyes. A titre d’indication, le club phocéen a annoncé il y a quelques jours, un total de 24 bacheliers sur ls 25 (filles et garçons), qui ont passé l’épreuve. Il sont douze, à Toulouse. Le Tef réussit avec, le tour de force d’obtenir une note générale de 4 étoiles (contre 3,5 à Marseille et 2 à Troyes), ce qui vaut au club haut-garonnais d’être référencé comme l’un des meilleurs centre de formation du pays, avec le PSG, l’OL, Monaco ou le Stade Rennais.

Les centres de formation du foot selon la réussite scolaire

Clubs 5 étoiles : Marseille, Toulouse, Troyes

Clubs 4,5 étoiles : Ajaccio, Metz, Montpellier, Rennes

Clubs 4 étoiles : Amiens, Auxerre, Brest, Caen, Guingamp, Nancy