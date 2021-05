OM, ASSE, PSG, LOSC, OL… Prédiction du classement final en L1 selon les probabilités

Anticipons la dernière journée de la Ligue 1.

C’est une saison dingue et haletante jusqu’au bout, qu’il nous est donné de suivre, en 2020-21. Jusqu’au bout du bout, même, puisqu’à la veille de la 38e et dernière journée, tout est encore possible dans les deux sens. Seules certitudes, le LOSC, le PSG, l’ASM et l’OL sont les derniers pour le titre, tandis que la messe est dite, en bas, pour Dijon et Nîmes relégués.

Une dernière journée qui peut tout changer en Ligue 1

Tout reste sinon à faire et cette dernière levée peut-être décisive. Le sera-t-elle ? Et bien non, si l’on en juge par les prédictions de la plateforme FiveThirtyEight. Laquelle dresse journée après journée, son classement basée sur des éléments de probabilité, à partir de ce qu’elle appelle, l’indice SPI, qui s’appuie sur une note offensive et une défensive, attribuée à chaque club.

Du changement pour l’ASSE, rien pour l’OM, le PSG, le LOSC, ou l’ASM

Cela, plus d’autres critères, faisant qu’au bout du compte, l’on a une idée de ce que pourrait être le classement finale de la Ligue 1. Avec des pourcentages de « faisabilité », selon les situations. Et le verdict est ?… Que rien ne change. Ou presque. Si ce n’est que l’ASSE gagnerait une place, sur le classement actuel, entre l’OGC Nice et le FC Metz. Et ce serait là, selon FiveThirtyEight, le seul changement à attendre, de cette 38e journée de la saison. Finalement, on en attend beaucoup, pour peut-être pas grand-chose !

Classement final de la Ligue 1 saison 2020-21 selon les probabilités