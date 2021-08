Quelle est la capacité commerciale des stades de la Ligue 1 2021-2022 ?

L’Orange Vélodrome attend 50 000 spectateurs, plus ou moins, pour la visite de Bordeaux, ce dimanche.

Cela manquait terriblement depuis presque un an et demi, mais les choses évoluent positivement pour les supporters du foot en France et les clubs qui les accueillent. Hier samedi, le Parc des Princes a réuni 46 000 spectateurs, pour assister, d’abord à la présentation des recrues de l’été, puis à la victoire nette, du Paris Saint-Germain sur Strasbourg, 4 buts à 2.

OM, OL, LOSC et PSG ont les écrins les plus grands

Ce dimanche soir, plus de monde encore est attendu à l’Orange Vélodrome de Marseille, pour suivre le match entre l’OM et les Girondins de Bordeaux. La cité phocéenne a l’enceinte la plus grande de France, devant deux des stades les plus modernes, à tout le moins des plus récents sortis de terre : le Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais et Pierre-Mauroy du LOSC ; leur construction a été soutenue, sinon motivée par l’Euro de football, organisé en France, en 2016.

Rennes dans la moyenne de la Ligue 1, cette saison

Au total, selon nos observations, les 20 écrins des clubs de la Ligue 1, offrent une capacité commerciale de 623 268 spectateurs cumulés. Soit une moyenne de 31 163 par club, non loin de ce que peut recevoir le Stade Rennais, au Roazhon Park. Les chiffres que nous vous communiquons sont ceux de la Ligue des football professionnel, exception du Clermont Foot 63 contraint d’opérer un chantier de rénovation et d’agrandissement, à Gabriel-Montpied, désormais ouvert jusqu’à 13 000 supporters. Toutes les places devraient être occupée ce dimanche, pour le premier match de Ligue 1 de l’histoire du club, à domicile. Ce sera contre l’autre promu, Troyes.

Les stades de la Ligue 1 2021-2022 et leur capacité commerciale

Marseille : Orange Vélodrome = 66 226

Lyon : Groupama Stadium = 57 206

Lille : Pierre-Mauroy = 49 082

Paris : Parc des Princes = 47 929

Saint-Etienne = Geoffroy-Guichard = 42 000

Bordeaux : Matmut Atlantique = 41 458

Lens : Bollaert-Delelis = 37 705

Nice : Allianz Riviera = 35 596

Nantes : La Beaujoire = 35 550

Rennes : Roazhon Park = 29 194

Strasbourg : La Meinau = 26 109

Montpellier : La Mosson = 22 000

Metz : Saint Symphorien = 20 605

Reims : Auguste-Delaune = 20 519

Troyes : stade de l’Aube = 20 198

Monaco : Louis II = 16 500

Brest : Francis-Le-Blé = 15 150

Lorient : Le Moustoir (Yves-Allainmat) = 14 640

Clermont : Gabriel-Montpied = 13 000

Angers : Raymond-Kopa = 12 601