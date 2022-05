OM, PSG, ASSE, OL… Classement final de la L1 vs le salaire moyen des équipes

Au comparatif du classement sportif et des salaires moyens des clubs, les trois premiers sont à l’équilibre. Une preuve d’une certaine forme de cause à effets.

Le week-end dernier, le championnat de Ligue 1 a pris fin. C’est l’opportunité de faire un constat sur les choses qui ont fonctionné durant la saison. L’une des questions majeures qui se pose : est-ce que l’investissement consenti durant l’exercice 2021-2022 a porté ses fruits ? Si la réponse est positive pour des clubs comme l’OM et le PSG, ce n’est pas nécessairement le cas pour d’autres, tels que l’ASSE ou l’OL. Ce tableau compare les résultats sportifs aux poids des salaires de chaque équipe, sur la base de données du quotidien L’Equipe.

Le PSG, l’OM et l’ASM tiennent leur rang dans ce classement

Champions à quelques journées de la fin du championnat, les Parisiens sont à l’équilibre en Ligue 1. Le recrutement estival galactique a permis au club de regagner sa couronne en Ligue 1. Il est à noter que cela a résulté à une augmentation de la masse salariale de l’équipe de 24%, par rapport à l’année dernière. Derrière Paris, les Phocéens et Monégasques parviennent également à se maintenir à la même place que leur classement de salaire moyen. Ce sont les trois seules formations à ne pas sous/surperformer cette saison.

Désillusion pour l’ASSE, l’OL également dans le rouge

Au total, 9 clubs sont dans le négatif. Côté mauvais élève, il est difficile de passer outre Saint-Etienne, qui enregistre le différentiel le plus important du championnat, avec un -9. Avec la 9e plus grosse masse salariale, les Verts n’ont réussi qu’à se placer 18e en Ligue 1. Le FCGB n’est pas loin derrière (-7), tandis que Lyon et Lille, tous les deux à -3, ne parviennent pas à se maintenir à l’équilibre. Une saison à oublier pour eux, compte tenu qu’ils n’ont pas réussi à accrocher de compétitions européennes pour 2022-2023.

8 équipes surperforment leur masse salariale en Ligue 1

Avec un différentiel de +7, le RC Lens réalise, pour la deuxième fois de suite, une belle saison. Les Sang et Or sont à égalité avec le Stade de Reims. Au total, ils sont 8 à être dans le vert, dont les deux promus, le Clermont Foot 63 (+3), et l’ESTAC (+1). Malgré les regrets qu’ils auront, au vu de ne pas avoir réussi à se qualifier pour l’Europe, le RC Strasbourg Alsace possède le deuxième meilleur différentiel (+5) en 2021-2022. Une belle progression après un exercice similaire dans le rouge (-1), l’année précédente.

Classement final de la Ligue 1 2021-22 selon le salaire moyen des équipes