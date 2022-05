Combien coûtent aux clubs de L1 les points gagnés par leurs coachs ?

De moins de 10 000 €, à plus de 100 000, l’estimation du coût des entraîneurs de la Ligue 1, au ratio du salaire et des points gagnés en championnat.

La fin de saison approche, il reste cinq journées aux vingt clubs de la Ligue 1, pour forcer la décision à leur avantage. Et à ce stade précis du championnat, il semble acquis qu’il n’y aura plus de changements sur les bancs des entraîneurs, d’ici à la conclusion. Quatre clubs en ont changé en cours d’exercice, nous l’avons pris en compte, dans ce comparatif à lire, au complet en page suivante, qui tend à estimer le coût du point gagné, en fonction du salaire que revendique chaque technicien.

Pochettino au PSG, à plus de 100 000 €, Gastien (Clermont) et Dupraz (ASSE), à moins de 10 000

Avec de fortes disparités de haut en bas, qui sont une première conséquence des écarts de revenus entre chaque coach ; Mauricio Pochettino au PSG, gagnant par exemple quarante fois plus, que Pascal Gastien, avec le promu Clermont. Ici, le premier a remporté le titre en Ligue 1, et 79 points à date, qui valent équivalence de 167 089 euros chacun, tandis qu’inversement, le point de Gastien revient à moins de 10 000 €. Et ils sont deux, dans ce cas, avec Pascal Dupraz à l’ASSE en deçà également, depuis que l’ex-Toulousain ou Caennais, a pris la suite de Claude Puel sur le banc des Verts.

Antonetti dans la moyenne, Stephan (RCSA) ou Haise (RCL) à leur avantage

En moyenne, selon nos mesures à Sportune, un entraîneur de la saison 2021-2022 coûte 37 317 euros le point, à son club. Frédéric Antonetti au FC Metz est quasiment tout pile dans cette estimation. Le Corse, 60 ans, a l’un des ratios les moins avantageux, à l’opposé notamment de quelques entraîneurs porté par une dynamique positive, comme Julien Stephan au RC Strasbourg, ou Franck Haise au RC Lens, l’un comme l’autre dirigeant des équipes engagées pour l’Europe, alors que leurs contrats sont ceux de techniciens du ventre mou, sur les salaires.

Entraîneur Club Salaire mensuel Nombre de points Salaire/Points en L1 Mauricio Pochettino Paris SG 1 000 000 € 79 167 089 € Christophe Galtier OGC Nice 330 000 € 60 66 000 € David Guion Girondins de Bordeaux (2) 90 000 € 7 64 286 € Peter Bosz Olympique Lyonnais 250 000 € 55 61 091 €