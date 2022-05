OM, PSG, ASSE, OL… La Ligue 1 classée selon les clubs les plus écologiques

Quels sont les clubs de la Ligue 1 les plus verts ? Lyon devant Saint-Etienne, what else!

A défaut de réaliser une bonne saison sur le terrain, l’OL peut se réconforter, dans la mesure du possible, d’être le club de Ligue 1 le plus écologique, en plus d’être le seul à posséder son propre stade. Les Gones devancent les OM, PSG, ou encore ASSE, qui parviennent à se placer dans la moitié haute de ce classement. Ce dernier, réalisé par Sport Positive Leagues, se base sur de multiples caractéristiques, comme l’énergie propre, l’efficacité énergétique, la gestion des déchets, ou la biodiversité.

L’OL, club le plus écologique de Ligue 1, l’ASSE en 3e position

Au total, 9 facteurs sont pris en compte pour noter chaque équipe du championnat français. Les Gones arrivent en première position avec un score de 16/25, soit 1,5 de plus que son premier poursuivant, qui est le CF63. Les Verts complètent le podium avec une note de 14. Ils excellent dans leurs engagements et leur communication, notamment avec la signature d’un partenariat avec l’ONU (“Sports for Climate Action”), ainsi que la ratification du Protocole : « Race to Zéro », qui vise à une neutralité carbone d’ici 2040.

Le PSG à la moyenne, l’OM légèrement en dessous

Avec l’écologie en ligne de mire, les deux premiers du championnat se placent 6e et 7e. Les Parisiens parviennent à accrocher la note moyenne, avec 12,5/25, avec une bonne performance dans la gestion des déchets, l’efficacité énergétique, ou encore la réduction, ou retrait du plastique à usage unique. En revanche, les Marseillais obtiennent un score inférieur à la moyenne. Les facteurs de transport durable, et d’engagement et de communication représentent la moitié de leurs points. Les mauvais élèves de Ligue 1 sont l’ESTAC et le SB29, avec des notes de 2/25 et 1/25.

Classement des clubs de la Ligue 1 les plus écologiques

1. Olympique Lyonnais (16/25)

2. Clermont Foot 63 (14,5/25)

3. AS Saint-Etienne (14/25)

4. Lille OSC (13,5/25)

5. OGC Nice (13/25)

6. Paris Saint-Germain (12,5/25)

7. Olympique de Marseille (12/25)

8. FC Girondins de Bordeaux (10,5/25)

9. AS Monaco (10/25)

10.= Stade de Reims (9,5/25)

10.= Montpellier HSC (9,5/25)

10.= RC Strasbourg Alsace (9,5/25)

13. FC Metz (9/25)

14.= RC Lens (8/25)

14.= FC Nantes (8/25)

16. FC Lorient (7/25)

17.= Stade Rennais FC (5/25)

17.= Angers SCO (5/25)

19. ES Troyes Aube Champagne (2/25)

20. Stade Brestois 29 (1/25)