OM, PSG, ASSE, OL… Les collectifs les plus chers de L1 selon la « valeur de transfert attendue »

Dernièrement, Transfer Room, site spécialisé sur le marché des transferts, a dévoilé le top 10 des effectifs les plus chers de Ligue 1, en fonction de la “valeur de transfert attendue”. Cela signifie qu’en plus de prendre les données intrinsèques d’un joueur, la plateforme le compare aux mouvements de profils similaires sur le mercato, ces dernières années, afin d’en déterminer une valeur précise. Sans surprise, le PSG arrive au top de ce classement, suivi par l’ASM et l’OL.

Avec un total de 661 millions d’euros de valeur de transfert attendue, Paris se place à la première position, bien devant l’ASM. En plus d’être l’une des équipes les plus jeunes du championnat, les Monégasques sont également la deuxième formation la plus bankable de l’Hexagone (387 M€). Derrière l’effectif de la Principauté se trouve celui de l’OL (370 M€). Au total, ce top 10 correspond à 2,86 milliards d’euros, soit une moyenne d’environ 286 millions d’euros par équipe. C’est légèrement plus que l’OM, en 4e place, avec une valorisation de 285 M€.

When Paul Mitchell joined Monaco, they had 77 players under contract and had spent €350m on signings in recent seasons. Now they have a streamlined, young squad, which is the second most valuable in Ligue 1, per TransferRoom’s Expected Transfer Value (xTV) calculations pic.twitter.com/367OBYDxXq

— TransferRoom (@transferroom) April 27, 2022