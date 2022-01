OM, PSG, ASSE, OL… Les effectifs de Ligue 1 qui valent plus chers qu’en début de saison

En six mois, quels sont les effectifs qui se sont bonifiés en Ligue 1 ? Et ceux qui, au contraire, ont perdu en valeur sur ce mercato ?

Quelle évolution à la mi-saison ? Entre le commencement du championnat de France de Ligue 1 et a moitié, entamée depuis le début de cette année, que valent les collectifs du plateau ? Et surtout, quels sont ceux qui se sont bonifiés depuis l’entame et ceux qui, au contraire, sont estimés à la baisse ? Les chiffres indiqués sont ceux que nous avons relevé à la mi-août et aujourd’hui, passée la mi-janvier, sur la plateforme Transfermarkt.

ASSE et Girondins de Bordeaux progressent sur les 6 premiers mois

A ces questions, les réponses peuvent surprendre. Car ne se valorisent pas nécessairement les clubs les plus performants sur le rectangle vert, quand d’autres, sujets à plus de critiques comme l’ASSE ou les Girondins de Bordeaux, progressent sur ces six premiers mois de la saison 2021-22 ; plus ou moins une dizaine de millions d’euros en plus, sur des collectifs donnés à respectivement 106,9 M€ et 93,15 M€.

Le PSG et l’OM dominent le championnat, mais leur valorisation baisse

En revanche, sur les cinq équipes qui mènent actuellement le championnat de France, quatre – le PSG, l’OM, le Stade Rennais et le MHSC – ont une estimation à la baisse, en ce début de l’an 2022. Jusqu’à -78,05 millions d’euros au Paris Saint-Germain, qui accuse la plus forte diminution. Le cinquième est l’OGC Nice (actuellement troisième, en Ligue 1) qui profite de la dynamique Christophe Galtier et des recrues de l’été, pour se bonifier.

L’OGC Nice le plus proche de la moyenne des clubs de L1, en janvier

C’est le RC Lens de Franck Haise qui se distingue ici. En six mois, la valorisation globale des effectifs de la Ligue 1 est restées sensiblement la même, sur Transfermarkt ; le cumul était de 3,67 milliards en août dernier et désormais à 3,64 milliards d’euros, pour une moyenne par club en janvier, à 182,05 M€. Les Aiglons du GYM s’en approchent le plus.

Comparatif de la valeur marchande des équipes de L1 entre le début et la mi-saison 2021-2022

Club Valeur marchande en août Valeur marchande en janvier Différence RC Lens 83,65 M€ 114 M€ + 30,35 M€ OGC Nice 216,45 M€ 243,05 M€ + 26,6 M€ RC Strasbourg Alsace 78,35 M€ 95,9 M€ + 17,55 M€ ESTAC Troyes 41,1 M€ 57,25 M€ + 16,15 M€ Clermont Foot 26,3 M€ 39,05 M€ + 12,75 M€