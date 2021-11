OM, PSG, ASSE, OL… Les primes de la Coupe de France 2021-2022

La FFF garde la même grille de primes pour l’édition 2021-2022 de la Coupe de France.

Comme chaque année, le cap du septième tour de la Coupe de France de football, marque l’entrée en matière des équipes professionnelles. Et cette saison encore, la dotation reste la même, de la part de la Fédération française de football, derrière l’organisation du tournoi. A savoir que financièrement, les primes ont débuté dès ce 7e tour, pour toutes les équipes qualifiées.

Un prize money à l’identique pour cette Coupe de France

A ce stade du format, les clubs encore en compétition recevront un bonus de 7 500 euros, cumulable en suivant au grès des qualifications, de chacun. C’est en effet une particularité de la répartition ci-dessous, les primes s’additionnent, tour après tour, jusqu’à la finale. Si bien qu’une équipe qui remporterait cette Coupe de France 2022, en ayant joué les huit dernières étapes, gagnerait 2 087 500 euros. Et 2,065 M€ si elle est du niveau Ligue 1.

PSG, OM, ASSE et LOSC pour les clubs les plus titrés

Avec quatorze victoires dans le tournoi et un titre à défendre, le PSG est le grand favori de cette nouvelle édition. L’OM suit au nombre de succès finaux (10), devant l’ASSE et le LOSC, à six, et Monaco, l’OL, le RC Paris et le Red Star, à 5.

Les primes de la Coupe de France cette saison 2021-2022

7e tour = 7 500 €

8e tour = 15 000 €

32e de finale = 30 000 €

16e de finale = 50 000 €

8e de finale = 70 000 €

1/4 de finale = 112 500 €

1/2 finale = 280 000 €

Finale = 950 000 €

Vainqueur = 1 500 000 €

Les primes s’additionnent d’un tour à l’autre du tournoi