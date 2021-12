OM, PSG, ASSE, OL… Les résultats anticipés de la 16e journée de L1 selon les bookmakers

La 16e journée de Ligue 1 se dispute ce mercredi 1er décembre.

Une 16e journée de Ligue 1 programmée en semaine, et les dix matchs sur cette seule et même journée, du mercredi 1er décembre. Les rencontres se disputeront à 19h ou à 21h en prime time, selon les affiches. Tout peut se passer sur le rectangle vert, mais question prédictions, les bookmakers de France sont plutôt en boucle, sur un même résultat : le match nul, un but partout.

Monaco à Angers ou l’OM à Nantes tenus en échec

C’est le résultat qu’ils envisagent comme étant le plus probable pour huit des dix oppositions de la soirée. Avec, comme pour l’affrontement de l’ESTAC Troyes et de Lorient, un degré de confiance très élevé ; l’atteste la cote plus basse que le reste. L’AS Monaco à Angers et l’OM, à Nantes devraient aussi être tenus en échec, sur ce même résultat final.

PSG et OL seraient les deux seuls clubs gagnants de la journée

Il n’y aurait donc que deux victoires (ou défaites selon le camp choisi), dans les prédictions des bookmakers de France. Celui du PSG, contre l’OGC Nice, troisième, serait étriqué, avec un match noué sur un score de 2 buts à un pour l’équipe qui reçoit. Quant à l’Olympique Lyonnais, il signerait le succès le plus fleuve et probant de la 16e journée, en dominant Reims, deux buts à rien.

Les résultats de la 16e journée selon les bookmakers

Angers – Monaco = 1-1 (cote moyenne à 5,60)

Paris – Nice = 2-1 (7,05)

Brest – Saint-Etienne = 1-1 (6,2)

Metz – Montpellier = 1-1 (5,9)

Strasbourg – Bordeaux = 1-1 (6,75)

Troyes – Lorient = 1-1 (5,35)

Rennes – Lille = 1-1 (5,85)

Lyon – Reims = 2-0 (6,95)

Clermont – Lens = 1-1 (5,85)

Nantes – Marseille 1-1 (5,65)

Classement de la Ligue 1 après la 16e journée selon les bookmakers

1. Paris = 43 points

2. Rennes = 29

3. Marseille = 27

4. Nice = 26 (+12)

5. Lens = 25 (+7)

6. Lyon = 25

7. Angers = 23

8. Strasbourg = 21 (+6)

9. Monaco = 21 (+1)

10. Nantes = 20 (0)

11. Montpellier = 20 (-1)

12. Brest = 19 (0)

13. Lille = 19 (-3)

14. Reims = 16 (-5)

15. Lorient = 16 (-10)

16. Bordeaux = 14 (-10)

17. Troyes = 14 (-10)

18. Clermont = 14 (-12)

19. Saint-Etienne = 13 (-13)

20. Metz = 13 (-14)