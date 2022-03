OM, PSG, ASSE, OL… Les salaires des entraîneurs de la Ligue 1, cette saison 2021-2022

Que gagnent les coachs du championnat de France de football, cette saison 2021-2022 ?

Une Ligue 1 à deux vitesses, c’est aussi le lot des vingt techniciens, en fonction sur le banc des clubs. Leur job est sensiblement le même, à des degrés de pression et d’exigence toutefois bien différents, qui justifient, au moins pour partie, les écarts entre chacun. Ainsi, Mauricio Pochettino, depuis l’extension de deux ans de son contrat, en juillet dernier, avec le PSG, dépasse les 13 millions d’euros brut, en salaire annuel.

Pochettino au PSG gagne plus que les 14 autres coachs les moins payés

C’est-à-dire qu’il gagne, à lui seul que les quatorze autres entraîneurs du plateau, les moins rémunérés. Soit de Pascal Gastien, au Clermont Foot, à Jocelyn Gourvennec, payé 130 000 euros brut mensuels, pour défendre le LOSC. Les chiffres rapportés ci-dessous, sont ceux du journal L’Equipe, dans son enquête annuelle, sur les salaires de la Ligue 1.

2,5 M€ le salaire annuel brut moyen d’un entraîneur de la Ligue 1, 2021-2022

Cumulés, les 20 stratèges de l’élite du football français pèsent un peu plus de 50 millions d’euros, en part fixe annuelle estimée, hors primes applicables à chacun. En moyenne, un entraîneur cette saison 2021-2022, gagne près de 2,5 millions d’euros brut, entre Philippe Clément (AS Monaco) et Bruno Génésio (SRFC), dans la fourchette basse, et Peter Bosz (OL), pour la haute.

Sampqoli (OM) et Galtier (OGCN) sur le podium, Dupraz (ASSE) en fin de classement

Sur le podium, Niko Kovac remercié en cours de saison par Monaco, Jorge Sampaoli avec l’OM, grimpe à la deuxième place sur les salaires, qu’il partage désormais avec Christophe Galtier, l’entraîneur champion de France avec le LOSC, que l’OGC Nice a embauché cet été, en augmentant son contrat. Inversement, après avoir remercié Claude Puel, cinquième sur la grille des coachs, l’exercice dernier, l’ASSE s’est attachée les services de Pascal Dupraz, contre une rémunération mensuelle de 30 000 euros, l’une des plus faibles de son championnat.

Les salaires des entraîneurs de la Ligue 1, saison 2020-21

Mauricio Pochettino (Paris SG) = 13,2 M€

Jorge Sampaoli (Olympique de Marseille) = 3,96 M€

Christophe Galtier (OGC Nice) = 3,96 M€

Peter Bosz (Olympique Lyonnais) = 3,36 M€

Philippe Clément (AS Monaco) = 1,8 M€

Bruno Genesio (Stade Rennais) = 1,8 M€

Jocelyn Gourvennec (LOSC) = 1,56 M€

Antoine Kombouaré (FC Nantes) = 1,2 M€

Olivier Dall’Oglio (Montpellier HSC) = 1,14 M€

David Guion (Girondins de Bordeaux) = 1,08 M€

Julien Stephan (RC Strasbourg) = 1,08 M€

Frédéric Antonnetti (FC Metz) = 0,96 M€

Oscar Garcia (Stade de Reims) = 0,96 M€

Christophe Pelissier (FC Lorient) = 0,84 M€

Gérald Baticle (SSCO Angers) = 0,84 M€

Michel Der Zakarian (Stade Brestois) = 0,78 M€

Franck Haise (RC Lens) = 0,78 M€

Bruno Irles (ESTAC Troyes) = 0,48 M€

Pascal Dupraz (AS Saint-Etienne) = 0,36 M€

Pascal Gastien (Clermont Foot) = 0,3 M€