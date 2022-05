OM, PSG, ASSE, OL, LOSC: Classement sportif, ce que chaque club de L1 va toucher

A l’heure de boucler la saison de Ligue 1 2021-2022, l’heure est aux comptes pour les équipes.

La 38e et dernière journée du championnat de France de Ligue 1, saison 2021-2022, désormais disputée, toutes les places au classement final sont figées ; de la première, pour le PSG, à la dernière revenant aux Girondins de Bordeaux. Chacune rapporte son équivalent en prime à la performance, exception faite des trois derniers ; deux étant relégués, le troisième qu’est l’ASSE, jouera un barrage de maintien, contre l’AJA.

OM, PSG, ASSE, OL, LOSC… Une prime selon la place finale en L1

L’on ne parle ici, que du bonus au classement final en Ligue 1, celui rapporté par le journal L’Equipe, le 28 septembre dernier. Car en plus, s’ajoutent à cela, le classement à la notoriété (18,05 M€ au premier), en fonction du passage sur les écrans télé, le classement sur les cinq saisons révolues 9 M€ au premier), la licence club (4,11 M€ pour les équipes qui la justifient pleinement) et la part commune à toutes les équipes, de 6,16 M€.

Une moyenne d’un peu plus de 5 M€ par club. Mais rien pour les derniers

Ici donc, pour sa première place, le PSG va toucher presque 15 millions d’euros et deux de plus environ, que le dauphin l’Olympique de Marseille. Au total, ce classement à la performance vaut un peu plus de 102 millions d’euros, sur les 479,8 million du total distribué par la Ligue de football professionnel. Cela donne une moyenne de 5,14 M€, entre la huitième place de l’OL et la neuvième du FC Nantes.

Moins de droits qu’envisagés, que devraient compenser la société commerciale

Plus largement, en terminant la saison 2021-2022 premier sur tous les critères, le Paris Saint-Germain devrait gagner 46 millions d’euros. Avec les droits de l’audiovisuel reconsidérés à la baisse, par l’échec du groupe Mediapro, la redistribution finale aux vingt formations du plateau est inférieure, à la saison précédente. Mais une compensation quand même, qu’est l’accord trouvé avec CVC, pour la création d’une filiale commerciale de la LFP. Ce mois de juillet 2022, tous les clubs de la Ligue 1, relégués et promus compris, recevront la même somme de 16,5 M€. Et plus (pas tous), dans les saisons à venir.

Ce que chaque club de la Ligue 1 va toucher du classement sportif

1. Paris = 14,8 M€

2. Marseille = 12,87 M€

3. Monaco = 11,18 M€

4. Rennes = 9,72 M€

5. Nice = 8,45 M€

6. Strasbourg = 7,35 M€

7. Lens = 6,39 M€

8. Lyon = 5,55 M€

9. Nantes = 4,83 M€

10. Lille = 4,19 M€

11. Brest = 3,64 M€

12. Reims = 3,17 M€

13. Montpellier = 2,75 M€

14. Angers = 2,39 M€

15. Troyes = 2,08 M€

16. Lorient = 1,8 M€

17. Clermont = 1,57 M€

18. Saint-Etienne = 0

19. Metz = 0

20. Bordeaux = 0