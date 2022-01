OM, PSG, ASSE, OL… Retour des jauges en Ligue 1 et affluences en berne

A Nantes, comme ailleurs en Ligue 1, l’affluence était contenue ce week-end, en raison du retour des jauges.

Le changement d’année est difficile pour les clubs de Ligue 1 et cela risque de durer encore un peu de temps. En effet, les jauges à 5 000 spectateurs dans les stades font leur retour et le résultat n’est pas surprenant : les affluences de cette 20e journée dégringolent. La moyenne de ce week-end est quatre fois inférieure à celle de la 9e journée (4 105 contre 16 543), qui était jusque là, la plus faible affluence du championnat cette saison.

Le choc entre Lyon et Paris, 4e affluence de la 20e journée

Quasiment un an après avoir eu lieu à huis clos pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, le duel entre les lyonnais et les parisiens, cette fois-ci, se déroule sous une limitation de supporters. La rencontre, qui se termine par un nul 1-1, a ramené 4 977 spectateurs au Groupama Stadium. Soit une centaine de moins que Brest – Nice, meilleure affluence de cette 20e journée de Ligue 1, où 5 102 personnes (chiffre de la LFP) ont fait le déplacement afin d’assister à la victoire niçoise sur le terrain du Stade Brestois.

Peu de matchs en Ligue 1

Trois reports de matchs et une rencontre à huis clos, c’est bien le sort que nous a réservé cette 20e journée de Ligue 1. Si les duels Lille – Lorient, Montpellier – Troyes et Angers – Saint-Etienne ont été remis à une date ultérieure, le match entre les Girondins de Bordeaux et l’Olympique de Marseille a finalement été maintenu, mais il s’est joué dans une enceinte vide de public.

Les affluences de la 20e journée

Brest – Nice = 5102

Lens – Rennes = 5000

Metz – Strasbourg = 5000

Lyon – Paris = 4977

Clermont – Reims = 4524

Nantes – Monaco = 4133

Bordeaux – Marseille = 0

Lille – Lorient = Reporté

Montpellier – Troyes = Reporté

Angers – Saint-Etienne = Reporté

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 503 828 10 50 380 Paris 421 139 9 46 793 Lille 305 317 9 33 924