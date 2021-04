Taux d’occupation des stades de la L1 à 1000 spectateurs autorisés

A 1000 spectateurs dans les stades, l’impression d’occupation ne sera visuellement pas la même.

Le public va revenir dans les stades. C’est la très bonne nouvelle du jour, annoncée ce jeudi par le Gouvernement, qui promet le retour progressif des spectateurs, d’ici à la fin de la saison 2020-21. Cette reprise, en revanche, ne se fera au cas par cas, en fonction des possibilités d’accueil, de chaque club. Des jauges ont été fixées, à 1 000 spectateurs en extérieur, à partir du 19 mai, 5 000 dès le 9 juin et à partir de la fin de l’exercice est prévu, le retour à la normale.

1000 spectateurs en Ligue 1, qu’importe la taille du stade

Mille spectateurs ne font pas le même effet visuel, mais aussi comptable, d’une enceinte à une autre. Parce qu’ouvrir les stades au public à un coût pour les clubs organisateurs, en matière de sécurité, d’accès à la billetterie, d’animation… Plus le terrain de jeu est grand, plus les frais peuvent être important. Mille spectateurs ne remplissent pas de la même manière, le stade Raymond-Kopa d’Angers et le Vélodrome de l’OM.

SCO Angers et OM aux extrêmes, le Stade Rennais dans la moyenne

Ils sont les extrêmes du championnat de France élite, du plus petit au plus grand des écrins des clubs du plateau. En moyenne, la jauge à mille spectateurs occupera 3,18% des enceintes de la Ligue 1, c’est à peu près l’équivalent autorisé au Roazhon Park, pour les suiveurs du Stade Rennais.

Les taux d’occupation en Ligue 1, à 1 000 spectateurs autorisés

Club Capacité commerciale Taux d’occupation Angers 13 771 7,26% Lorient 14 640 6,83% Brest 15 012 6,66%