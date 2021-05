OM, PSG, LOSC, ASSE… L’audience de la soirée Multiplex sur Canal +

Un premier Multiplex hier pour la fin de saison de Ligue 1. En attendant la dernière volée, dimanche.

Un premier Multiplex ce dimanche soir sur Canal +, en attendant le prochain, décisif car il sera celui de la 38e et dernière journée de la Ligue 1. Hier soir, tous les matches se disputaient en même temps, au même horaire de 21h. Tout le monde sur un même pied d’égalité, et face aux écrans, un large dispositif déployé par la quatre.

Plus du million pour le Multiplex diffusé sur Canal +

Avec les affiches proposées chacune à ceux qui souhaitaient les suivre et pour les autres, le Multiplex donc, avec sa célèbre musique qui accompagne chaque but. Ce dimanche, 1,34 millions de téléspectateurs l’ont suivi en direct, avec un pic à 1,52 millions. C’est l’équivalence proche du match entre le PSG et l’AS Monaco, cette saison.

PSG, LOSC, OM, OL, ASSE, RC Lens… C’est chaud à tous les étages

Sur le terrain, tout est encore ouvert à tous les niveaux. Devant, le PSG, le LOSC et Monaco se disputent le titre, l’OL en embuscade, jouer la C1. Derrière, l’OM, le RC Lens et le Stade Rennais visent les autres places européennes. En fin de classement, Bordeaux et Strasbourg sont sauvés, Nîmes va descendre avec Dijon, mais la place de barragiste est encore vacante. Sur cette soirée de dimanche, Canal + a aussi ouvert le foot à ses antennes en clair, puisque C8 diffusait l’opposition de l’OM et du SCO Angers.