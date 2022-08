OM, PSG, LOSC, OGCN: Où va jouer Nicolas Pépé selon les bookmakers ?

Vers un retour en Ligue 1 de Nicolas Pépé ?

L’avenir de Nicolas Pépé à Arsenal est en suspens. En 2019, l’attaquant de 27 ans quitte le LOSC contre 80 millions d’euros, faisant de lui la vente la plus chère de l’histoire du club nordiste, mais aussi la recrue la plus onéreuse des Gunners. Les attentes autour de l’international ivoirien (34 sélections) étaient forcément élevées et l’ancien lillois n’a pas su s’imposer dans le onze londonien. À tel point qu’il est parti pour jouer le rôle de remplaçant cette saison, alors qu’il est resté sur le banc lors des deux premiers matches d’Arsenal en Premier League. Le mercato touchant bientôt à sa fin, le gaucher pourrait bien faire son retour en Ligue 1, sous la forme d’un prêt. Le PSG, l’OM, le LOSC, et surtout l’OGC Nice sont des points de chute potentiels pour l’ex-angevin.

L’OGC Nice favori pour Nicolas Pépé selon les bookmakers… ou le LOSC pour un retour

S’il ne reste pas à Arsenal, l’issue la plus probable pour les bookmakers (coté à 1,75), l’OGC Nice est le club favori pour accueillir Nicolas Pépé. Sa venue au Gym paie deux fois la mise initiale. Sinon, c’est le LOSC, où il a joué pendant deux saisons, qui pourrait l’attirer. Son retour dans le nord est coté à 5. Un départ au FC Séville est aussi envisagé, cela multiplie par 8 la mise de départ.

L’OM et le PSG également cités parmi ses possibles destinations

S’il ne rejoint pas Nice ou Lille, Nicolas Pépé pourrait tout de même revenir en France. Sa venue à l’OM est cotée à 9 contre un. Le PSG est également cité comme une destination possible pour l’ailier ivoirien, qui paie 10 fois la mise initiale. Un départ au Borussia Dortmund est aussi à coté à 10.

Où va jouer Nicolas Pépé selon les bookmakers ?

Arsenal 1,75

Nice 2

Lille 5

Sevilla 8

Marseille 9

Borussia Dortmund 10

Paris SG 10

Leicester City 12

Newcastle United 12

West Ham 15