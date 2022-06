OM, PSG, Napoli, Atlético… Où va jouer Davinson Sanchez selon les bookmakers ?

Le futur de Davinson Sanchez est en question chez les bookmakers britanniques, qui inclus le PSG et l’OM comme candidats potentiels à son recrutement.

Depuis son arrivée à Tottenham, en fin d’été 2017, en provenance de l’Ajax, Davinson Sanchez n’a pas vraiment su s’imposer comme un titulaire indiscutable dans l’arrière garde des Spurs. Une situation qui pourrait le faire changer de club cet été. Le Napoli, l’Atletico de Madrid, le PSG ou encore l’OM, ils pourraient être nombreux à vouloir tenter le coup, lui qui est lié avec la formation londonienne jusqu’en juin 2024.

L’OM et le PSG ne sont pas des premières options pour les bookmakers

Si les Marseillais et les Parisiens sont à la recherche d’un joueur pour renforcer leur secteur défensif, les bookmakers ne semblent pas placer les deux équipes françaises parmi les favoris au recrutement du capitaine colombien. Le scénario le plus envisagé pour eux est Davinson Sanchez restant à Tottenham, à l’issue du mercato estival. Si le droitier venait à faire ses valises, alors un départ vers le Napoli ou l’Atletico de Madrid seraient deux des alternatives les plus attendues. Il pourrait alors découvrir un quatrième championnat dans sa carrière.

Le Napoli et l’Atlético aux avant-postes pour Davinson Sanchez

Napolitains, tout comme Colchoneros pourraient voir d’un bon œil le recrutement du numéro 6 londonien, puisque d’un côté, Kalidou Koulibaly est très convoité sur le mercato et pourrait partir cet été, tandis que Diego Simeone a dû faire face à la blessure de plusieurs de ses défenseurs centraux durant la saison 2021-2022. D’autres cadors du Vieux Continent comme la Juventus, ou Chelsea font office d’outsider dans ce dossier.

Cotes des clubs susceptibles d’accueillir Davinson Sanchez

Tottenham = 1,25

Napoli = 5

Atlético de Madrid = 8

Newcastle United = 8

Inter Milan = 10

Marseille = 12

Paris SG = 13

Chelsea = 15

Juventus = 15