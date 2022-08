OM, PSG, OL, LOSC: Futur classement final de la Ligue 1 2022-23 selon les bookmakers

Au jour de la rentrée en Ligue 1, voilà comment les bookmakers de France envisagent la saison, à son terme, au mois de mai 2023.

La Ligue 1 reprend ses droits ce week-end et nous tiendra en haleine jusqu’au samedi 3 juin 2023, date de la 38ème et dernière journée du championnat. Dans 10 mois, cette saison 2022-2023, entrecoupée par la Coupe du monde au Qatar (21 novembre – 18 décembre), rendra son dénouement et l’on saura qui (si ce n’est lui même) succèdera au PSG pour le titre, les clubs qualifiés pour les Coupes d’Europe et ceux relégués en Ligue 2. À l’issue de cet exercice, on pourra comparer les performances de chaque équipe avec ce que les bookmakers prévoyaient pour elles, au commencement de la compétition.

Le PSG ultra favori, l’OM et l’OL sur le podium, le LOSC hors du top 6

Voilà ci-dessous, les contours du classement final de la saison 2022-2023, tel que l’imaginent les opérateurs, avant la première journée ce week-end. La hiérarchie répond à la question: « Quel club sera champion de France de Ligue 1 ? ». De la cote la plus basse, à celles qui paient le mieux (c’est-à-dire les moins probables), voilà donc ce que l’on peut attendre de l’exercice à venir. Nouveauté cette saison: il n’y aura pas de barrages en fin de saison et les quatre derniers descendront directement à l’échelon inférieur, pour permettre le passage à 18 clubs lors de la saison 2023-2024.

Les prédictions des bookmakers seront-elles correctes ?

Miser sur le PSG pour remporter la Ligue 1 2022-2023 ne doublera même pas la mise. En effet, le champion en titre est ultra favori à sa propre succession, avec une cote inférieure à 2 contre un. Loin derrière les Parisiens, ce sont les deux olympiques qui, selon les bookmakers, devraient terminer sur le podium et donc se qualifier en Ligue des Champions. La cote de l’OM et de l’OL finissant premier de Ligue 1 est de 20 contre un. En revanche, le LOSC, champion de France en 2021, est aux portes du top 6. En pied de classement, les promus Auxerre et Ajaccio ont le plus de chances de retomber en Ligue 2, tout comme Lorient, Clermont et Troyes, également menacés par les quatre futures relégations. Rendez-vous ce week-end pour les premières tendances de la saison.

Qui sera champion de France de Ligue 1 2022-2023 selon les bookmakers

PSG = 1,08 contre un

Lyon = 20

Marseille = 20

AS Monaco = 25

Stade Rennais = 40

OGC Nice = 50

LOSC = 100

RC Lens = 250

RC Strasbourg = 250

FC Nantes = 500

Angers = 1 000

Montpellier= 1 000

Brest = 1 000

Reims = 1 000

Toulouse = 1 000

AC Ajaccio = 2 500

Auxerre = 2 500

Clermont = 2 500

Troyes = 2 500

Lorient = 2 500