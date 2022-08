Quel est le salaire minimum d’un footballeur de Ligue 1 ?

En Ligue 1, un joueur gagne un minimum de 2 800 euros, en brut et par mois.

Dans le monde du football professionnel au sens large, ils sont finalement peu, ceux qui atteignent voire dépasse le million d’euros annuel de salaire. En France, à mesure que la discipline progresse et gagne en audience, chez elle et à l’internationale, il sont de plus en plus à y prétendre. Mais à l’inverse, il y a leurs plus discrets partenaires et pour certains au plus bas autorisé par la profession. Car il y a en Ligue 1, un salaire minimum réglementé par la LFP.

Un salaire minimum de 33 600€ brut par saison

Discuté entre les clubs et les joueurs, il ne peut être inférieur à 2 800€ brut par mois, soit la saison complète à plus de 33 000 euros brut, hors bonus, selon les règles que Sportune a consulté. Cette somme correspond au salaire pour le premier contrat professionnel d’un joueur. On ne prend donc pas en compte les contrats aspirants, apprentis, stagiaires ou élites. Le salaire professionnel minimum évolue en fonction de l’année et du cursus suivi par le joueur lors de sa formation. En effet, il monte à 4 480€ brut par mois pour un footballeur issu d’un contrat élite et jusqu’à 11 200 euros bruts mensuels si l’intéressé a suivi un cursus stagiaire (ce type de contrat est de moins en moins fréquent, les clubs souhaitant faire signer pro rapidement leurs jeunes joueurs pour les sécuriser). À noter qu’en cas de relégation en Ligue 2, le club peut baisser à hauteur de 20% le salaire d’un joueur professionnel, à condition de ne pas être en dessous du seuil minimum expliqué au-dessus.

Des primes accordées aux joueurs de Ligue 1

2 800€ étant le salaire minimum brut mensuel d’un footballeur de notre championnat, cette somme gonfle grâce à différentes primes versées par les clubs. Ainsi, chaque joueur inscrit sur la feuille de match d’une rencontre officielle (Ligue 1 et Coupe de France) reçoit une prime de présence identique, dont le montant minimum est de 42 euros. Chaque club fixe le sien pour toute la saison et il ne pourra en changer. Il existe aussi des primes de résultat avec une valeur minimum:140€ pour un match nul et 280€ pour le gain du match. Un joueur ayant disputé l’intégralité du match touchera la même somme qu’un joueur entré en cours de partie.