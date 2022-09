OM, PSG, OL, LOSC, RC Lens: La balance des transferts des clubs de Ligue 1 sur ce mercato

Fin du grand feuilleton de l’été en Ligue 1 : le mercato!

A l’heure de regarder dans le rétro, force est de conclure que ce marché fut particulier, en Ligue 1. Dès son commencement d’ailleurs, à l’instant de l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé. Premier gros coup de l’été, signé du PSG. D’autres ont suivi, à Monaco qui a cédé au Real Madrid, son milieu international français, Aurélien Tchouaméni, pour l’indemnité record de près de 100 millions d’euros, bonus compris. Puis l’Olympique de Marseille, en recrutant Alexis Sanchez, accueilli en star à son arrivée en France.

Le PSG, l’OM ou l’AS Monaco parmi les animateurs du marché

Cette nouvelle saison de « mercato », le meilleur polar de l’été du ballon, s’achève ce 1er septembre. Le bilan n’est naturellement pas le même, d’une équipe à une autre, sachant les besoins différents, des unes et des autres. Les moyens financiers également. Cette fois, peut-être plus que d’autres, deux modèles s’opposent clairement : d’un côté les clubs souples sur la dépense, de l’autre les plus regardants. Quand ils ne sont pas tout bonnement désireux de générer des profits.

Un été bénéfique pour les finances du LOSC

Cela donne, in fine, un mercato où aucune des équipes de la Ligue 1 n’est à l’équilibre, au ratio des dépenses en indemnités sur les transferts et des recettes des cessions de contrats. Aux extrêmes, il y a le Paris Saint-Germain et l’OM, pour les plus audacieux, à respectivement, -94,2 M€ et -57,78 M€. Inversement, le LOSC a généré 73 millions d’euros de bénéfice, du départ notamment de Botman (37 M€, à Newcastle), Onana (35 M€, à Everton) et de Renato Sanchez, pour 15 millions payés par le PSG. C’est autant que le différentiel de l’AS Monaco, à +73,5 millions, grâce on l’a dit, au transfert de Tchouaméni.

La balance des transferts des clubs de Ligue 1 sur le mercato de l’été 2022-2023

Club Dépenses Recettes Balance en transfert AC Ajaccio 0,3 M€ 0,6 M€ -0,3 M€ AJ Auxerre 3,75 M€ 0 € -3,75 M€ Angers SCO 6 M€ 23 M€ +17 M€ AS Monaco 43,5 M€ 117 M€ +73,5 M€ Clermont Foot 2,3 M€ 21,4 M€ +19,1 M€