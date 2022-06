OM, PSG, OL, RCSA…Les recrues déjà bouclées en L1 à 2 jours de l’ouverture du mercato

Pas encore débuté, le mercato en France, mais déjà des opérations se sont officiellement nouées.

Il ne reste que quelques jours avant l’ouverture du marché des transferts (le 10 juin) et certains clubs de Ligue 1 se sont déjà montrés entreprenants. C’est le cas d’équipes comme l’OM, le PSG ou encore le RCSA. Au total, 12 des 20 clubs de l’élite français se sont activés, pour un total de 97,9 millions d’euros investis. Les Marseillais et Parisiens sont les deux équipes qui ont le plus dépensé sur cet avant-mercato, puisqu’ils représentent légèrement plus de 80% du montant total.

L’OM et le PSG conservent des éléments forts de leur effectif

Quand nous évoquons le terme “recrues déjà bouclées”, il s’agit surtout de levées d’options d’achat et de transferts libres, puisque les transferts ne seront possibles, dès lors que le marché sera ouvert. Cependant, certains clubs parviennent à s’accorder en tout point sur le transfert d’un joueur, ne devant attendre que le 10 juin pour que la cession soit officielle. C’est le cas de Jackson Porozo, défenseur de Boavista, qui a déjà été annoncé par son nouveau club, l’ESTAC, en fin mai dernier, ou d’Adam Buksa, l’attaquant de New England, qui rejoint le RC Lens, après deux ans et demi en MLS.

Entre option d’achat et sans contrat, les équipes de L1 se renforcent

Parmi ces 12 clubs, six d’entre eux vont accueillir du sang frais grâce à la situation contractuelle favorable du joueur en question. Le SCO Angers en profite le plus, avec quatre arrivées libres avant même l’ouverture du mercato. Ce sera également l’occasion pour Rémy Riou, gardien formé à l’OL, de rentrer au bercail, 15 ans après l’avoir quitté. Les formations françaises se préparent à ce 10 juin, date où tout investissement sera permis.

Les recrues pour la saison 2022-2023 déjà bouclées en Ligue 1

Paris Saint-Germain :

Nuno Mendes, du Sporting = 38 M€

Olympique de Marseille :

Pau Lopez, de l’AS Rome = 12 M€

Mattéo Guendouzi, d’Arsenal = 11 M€

Arkadiusz Milik, de Naples = 9 M€

Cengiz Under, de l’AS Roma = 8,4 M€



RC Lens :

Adam Buksa, de New England = 6 M€



Stade de Reims :

Andreaw Gravillon, de l’Inter Milan = 3,5 M€

Maxime Busi, de Parme = NC



ESTAC Troyes :

Jackson Porozo, de Boavista = 3,5 M€



RC Strasbourg :

Jean-Eudes Aholou, de Monaco = 3 M€

Lucas Perrin, de Marseille = 1,5 M€

Thomas Delaine, de Metz = libre



OGC Nice :

Marcin Bulka, du Paris-Saint Germain = 2 M€



Olympique Lyonnais :

Rémy Riou, de Caen = libre



Montpellier HSC :

Théo Sainte-Luce, de Nîmes = libre

Arnaud Nordin, de Saint-Etienne = libre



SCO Angers :

Yahia Fofana, du Havre = libre

Amine Salama, de Dunkerque = libre

Himad Abdelli, du Havre = libre

Miha Blazic, de Ferencvaros = libre



Stade Brestois 29 :

Mathias Pereira Lage, d’Angers = libre



FC Lorient :

Gédéon Kalulu, de AC Ajaccio = libre