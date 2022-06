OM, PSG, RC Lens… Les recrues les plus chères en L1 après 10 jours de mercato

L’option d’achat a été levée sur le transfert de Nuno Mendes. Le latéral du PSG est depuis, la recrue la plus chère, après déjà dix jours de joué sur le mercato.

Cela fait désormais 10 jours que le marché des transferts a officiellement ouvert ses portes. Si certaines équipes du championnat français ont attendu le 10 juin pour engager des négociations, d’autres comme l’OM, le PSG ou encore le RC Lens se sont montrés entreprenants, dès la saison 2021-2022 terminée. Au total, plus de cent millions d’euros ont été investis par les formations de Ligue 1, pour pouvoir se renforcer.

Le PSG et l’OM enregistrent les recrues les plus chères en L1

Pour Paris, comme pour Marseille, la tâche est similaire : garder les joueurs clés de l’effectif. Pour certains, en levant l’options d’achat. Les deux rivaux représentent à eux seuls les trois-quarts des montants engagés sur le mercato en Ligue 1 (81,5 millions d’euros des 107 millions d’euros, hors bonus sur les transferts). Si la recrue la plus chère est parisienne (Nuno Mendes, 38 M€), les Phocéens ont bouclé plus de dossiers (4 contre 1 pour le PSG)

Le RC Lens est allé piocher en MLS pour se renforcer

Derrière les deux poids lourds du championnat français, le RC Lens est le club qui a le plus dépensé, après 10 jours de mercato. A la différence du PSG et de l’OM, les Nordistes ont accueilli un nouveau visage, en provenance des Etats-Unis : Adam Buksa. Le Polonais devient le deuxième transfert le plus cher de l’histoire du club (6 millions d’euros, hors bonus), après le métronome du jeu des Sang et Or de ces deux dernières saisons, Seko Fofana (8,5 millions d’euros, en août 2020). Le RCSA est également l’une des équipes à avoir opéré des mouvements, en levant les options d’achat, sur deux de ses joueurs.

