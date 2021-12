OM : Quels sont les sponsors de l’OM et que rapportent-ils ?

Le naming de l’Orange Vélodrome n’est pas inclus dans le sponsoring de l’OM.

Le dernier, Aqualux, a été officialisé au printemps dernier et pour une durée de deux saisons, jusqu’en 2023. Le dernier des sponsors régionaux associés à l’OM, car c’est une nouveauté au club, depuis qu’il a été repris par l’homme d’affaire américain, Frank McCourt, en 2016. Le premier de ces nouveaux partenaires locaux, a été annoncé en 2018.

Des partenaires régionaux recrutés sous la nouvelle direction

Leur influence est moindre, c’est le troisième niveau des sponsors de l’Olympique de Marseille, sur l’échelle de l’importance de chacun. Tous cumulés, ils rapportent de 35 à 40 millions d’euros au club phocéen, selon les performances collectives des joueurs et du staff, ou selon aussi le contexte économique, pour des années plus singulières, comme en 2020, en pleine crise de la Covid.

L’OM a quatre niveaux de sponsors et partenaires commerciaux

L’OM a deux sponsors majeurs que sont son équipementier, Puma et Uber Eats, visible à l’avant des maillots. Le premier a été signé jusqu’en 2023, pour plus ou moins 14 millions d’euros la saison, l’autre, jusqu’au terme de cette saison, à près de 5 millions par an. Des discussions devraient d’ailleurs débuter, pour une possible extension du partenariat.

Le deuxième club de France en terme de recettes du sponsoring

Suivent ensuite, dans la hiérarchie les « partenaires premium », au nombre de six et les partenaires officiels, qui sont cinq. En 2020, l’Olympique de Marseille était le deuxième club de la Ligue 1, en terme de recettes tirées du sponsoring, devant l’OL, à 27,5 M€ (mais 33,9 M€ en 2021, puisque les Gones ont déjà déposés les comptes), mais toutefois loin du PSG à 286,5 millions d’euros.

Les sponsors de l’Olympique de Marseille saison 2021-2022

Partenaires majeurs

Puma, Uber Eats

Partenaires premium

Orange, Randstand, Hôtel.com, Parions Sport, Caisse Epargne CEPAC, Boulanger

Partenaires officiels

Intersport, EA Sports, Coca-Cola, Toyota, Onet

Partenaires régionaux

Grand Littoral, Aqualux

L’évolution des recettes du sponsoring à l’OM depuis dix ans