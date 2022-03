OM, RCSA : Combien vaut aujourd’hui Lucas Perrin sur le mercato ?

Lucas Perrin appartient toujours à l’OM, mais sa bonne saison sous le maillot de Strasbourg pourrait l’emmener à prolonger son séjour an Alsace.

L’été dernier, l’OM a été l’un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts, avec plus d’une dizaine de recrues, dont trois défenseurs centraux. Ce renforcement massif a fait des victimes. Lucas Perrin a été prêté, avec option d’achat, du côté du RCSA, pour obtenir du temps de jeu. Bien lui en a pris, puisqu’il a déjà participé à plus d’une vingtaine de rencontres, depuis son arrivée en Alsace.

Le défenseur central de l’OM, prêté jusqu’à la fin de la saison

Lucas Perrin est un produit de la région provençale. Formé au club, le jeune homme intègre l’équipe première en été 2018. Il devra attendre septembre 2019 pour découvrir les joies de porter le maillot phocéen en match officiel. Le manque de temps de jeu se fera constant, lors des saisons qui suivront. Cela le pousse à partir en prêt en juillet 2021. En 2022, le Français est estimé à 2,2 millions d’euros, selon Transfermarkt. Un montant bien différent de celui de l’Observatoire du football (CIES), qui l’évalue entre 4 et 7 millions d’euros.

Le RCSA peut s’offrir les services Lucas Perrin pour 1,5 M€

Le défenseur de 23 ans réalise une première partie de saison de qualité, et s’est imposé au sein de l’effectif strasbourgeois. Il fait partie des principaux acteurs de l’excellente saison du club, qui est en course pour l’Europe. Si l’aventure du numéro 5 du RCSA est supposée prendre fin en juin 2022, elle pourrait avoir une suite en Alsace, puisque la formation alsacienne possède une option d’achat, à hauteur de 1,5 M€.