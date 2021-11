OM : Salaire, contrat de Valentin Castellanos (NY City) sur qui lorgnerait l’OM

Valentin Castellanos ne manque pas de prétendants. Et dans la liste, il y aurait l’OM.

A 23 ans, il dit « rêver » de l’Europe et de son football. Présentement, Valentin Castellanos est un joueur du championnat nord-américain, la MLS, et de sa franchise, New York City. Il est un profil suivi, d’après les informations du journaliste italien, Gianluca Di Marzio, qui l’a interrogé. Il évoque, pour l’Argentin, l’intérêt de nombreux clubs : Anderlecht, en Belgique, Feyenoord, aux Pays-Bas, West Ham, en Angleterre, Cagliari et la Fiorentina, en Italie, mais aussi en France, l’Olympique de Marseille.

L’OM compterait parmi les nombreux clubs intéressés par Valentin Castellanos

Ça fait beaucoup de prétendants sur le seul profil du natif de Mendoza, valorisé à 7 millions d’euros, sur la plateforme Transfermarkt. Il reste des années à compenser sur son contrat en club ; prolongé au commencement de l’année 2019, il est signé jusqu’au 31 décembre de l’an 2025. Puisque tout est transparent, de l’autre côté de l’Atlantique, l’on sait que Valentin Castellanos a un salaire annuel de base, de 600 000 dollars (533 500 €), et qu’avec les bonus, il gagne 776 000 dollars, soit 690 000 euros à l’année, ou 57 500 euros mensuels.

Un contrat long jusqu’en 2025 signé avec New York City en MLS

Castellanos aspirera évidemment à beaucoup plus, en rejoignant le Vieux Continent. Le jeune homme a la particularité de n’avoir jamais évolué en Argentine, où il est né et a grandi. C’est au Chili, qu’il a fait ses débuts avec les professionnels, avant de partir en Uruguay, puis aux Etats-Unis où il est, actuellement, le meilleur buteur de son équipe, New York City.