OM : Tous les salaires des joueurs marseillais cette saison 2021-2022

Des salaires fixés au mérite et à l’importance dans le collectif, c’est ainsi que Pablo Longoria voit la grille pour l’OM.

Les visages ont changé, la grille de salaire conséquemment, pour ce qui concerne l’Olympique de Marseille, saison 2021-2022. Les plus gros revenus de l’exercice dernier s’en sont allés, pour ce qui concerne Florian Thauvin (4,92 M€ par an), Valère Germain et Kostantinos Mitroglou (3,5 M€/an), ou Kevin Strootman (6 M€). Moyennant quoi, il n’y a plus, dans ce collectif actuel, de joueur payés au demi-million d’euros brut mensuels, plus ou moins avec les variables, comme c’était la cas, les précédentes saisons, depuis que le club appartient à Frank McCourt.

De gros salaires ont quitté l’OM cet été

C’est la première campagne de recrutement orchestrée par Pablo Longoria, avec les pleins pouvoirs du président de l’OM qu’il est, et l’Espagnol n’a pas chômé pour bâtir l’effectif fournit à Jorge Sampaoli. Sur le terrain solide, au premiers tiers du championnat de France. Prêté par la Roma pour la saison, avec option d’achat, Pau Lopez gagne en Italie, 3 millions d’euros net par an. Il est, selon nos estimations, à Sportune, l’un des joueurs les mieux payés, cette saison 2021-2022, dans l’équipe phocéenne. Et avec lui, l’attaquant polonais, Arkadiusz Milik.

Une grille salariale selon le rôle et l’importance de chacun

Proche de 120 millions d’euros en 2020 (alors la quatrième plus élevée du championnat de Ligue 1 française), la masse salariale de l’Olympique de Marseille ne devrait pas avoir baissé, sous l’effet d’un recrutement séduisant, de joueurs à niveau sportif et exigences salariales plutôt homogènes. C’est un autre des effets de Pablo Longoria, que la mise en place d’une grille, en fonction du niveau et du statut de chacun, afin de réduire les inimitiés et donc le risque de fracture dans le vestiaire. Les salaires exprimés dans le tableau en page suivante, sont nos estimations à Sportune, sur la base d’un brut annuel, indépendamment des bonus individuel, collectif, ou à la signature, négocié par chacun.

Les salaires des joueurs l’OM, cette saison 2021-2022

Joueur Salaire en 2021-22 Echéance du contrat Steve Mandanda 3 M€ 2024 Pau López 3,9 M€ 2022 Duje Caleta-Car 2,4 M€ 2023