OM, Sassuolo : Combien vaut désormais Maxime Lopez sur le mercato ?

Maxime Lopez s’éclate en Italie où il se montre à son avantage, avec Sassuolo.

Au sortir de la saison 2015-2016, l’OM est dans une situation difficile, après avoir fini 13e en championnat. Les exercices qui suivent permettent au club de se relever, et également de découvrir un nouvel espoir, au milieu de terrain, en la personne de Maxime Lopez. A ce moment-là, peu de supporters auraient pu imaginer que, quelques années plus tard, le Minot marseillais parte du championnat français, à la toute fin du mercato estival 2020, et rejoigne Sassuolo.

L’ancien de l’OM s’éclate à Sassuolo

Depuis ses débuts professionnels, Maxime Lopez impressionne. Sous les ordres de Rudi Garcia, il prend part à plus de 110 rencontres, et devient un joueur important du système marseillais. L’arrivée d’André Villas-Boas, en préambule de la saison 2019-2020, stoppe sa progression. En début octobre 2020, le petit milieu de terrain (1,67m) quitte son club formateur, et met les voiles vers la Serie A, dans le cadre d’un prêt, assorti d’une option d’achat d’environ 2 M€. Celle-ci sera activée après de bonnes performances avec Sassuolo. En 2022, l’Observatoire du football (CIES) l’évalue entre 20 et 30 M€. Il s’agit d’estimations légèrement plus élevées que celle de Transfermarkt, à 14 M€.

Le détail pour Maxime Lopez : prêt d’un an avec option d’achat d’un montant variable de 1 à 3 millions d’euros. +30% sur une éventuelle plus-value à la revente. Si option levée le joueur signera un contrat de 4 ans avec Sassuolo @lachainelequipe — Giovanni Castaldi (@Gio_Castaldi) October 5, 2020

Une vente de Maxime Lopez profitera à Marseille

Cette saison, le joueur de 24 ans continue sur la même lancée, et s’est imposé comme un titulaire indiscutable de l’effectif d’Alessio Dionisi. Ses bonnes prestations attirent l’œil, puisque d’après La Gazzetta dello Sport, le numéro 8 serait pisté par la Lazio Rome. Son contrat en Italie court jusqu’en 2025, et il compte bien y rester, comme il l’indiquait en avril dernier, dans une interview avec L’Equipe. Si sa décision venait à changer, cela pourrait faire les affaires de l’OM, qui a inclus un pourcentage de 30% de la plus-value à la revente, comme l’indique le journaliste, Giovanni Castaldi.