OM: Shéhérazade Semsar de Boisséson promue au conseil de surveillance de l’OM

Shéhérazade Semsar de Boisséson a rejoint le conseil des sages de l’Olympique de Marseille. @capture/InstituMontaigne

[Info Sportune] Une femme au conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille. Elle est présentement la seule, et la dernière recrue dans les hautes sphères, garantes de la bonne gestion du club, récemment promue par le patron, Frank McCourt. Elle s’appelle Shéhérazade Semsar de Boisséson, sur sa carte professionnelle, le monde des médias accompagne sa carrière.

Shéhérazade Semsar de Boisséson a fait carrière dans les médias

D’abord en tant qu’actionnaire majoritaire et éditrice de European Voice, une marque bruxelloise, rachetée à The Economist Group en 2013. Puis en tant que fondatrice et PDG de la version européenne, du média Politico et depuis juin 2021, membre du directoire du groupe Axel Springer. En novembre dernier, elle a également pris la direction de l’Institut McCourt, qui vise à créer un modèle économique du numérique, plus équitable. Shéhérazade Semsar de Boisséson est diplômée de la School of Foreign Service de l’Université de Georgetown, après avoir obtenu une licence et un master en finance internationale.

Le groupe McCourt réagit à sa nomination

Interrogé, afin d’en savoir plus sur sa nomination, le groupe McCourt, nous répond : « Nous sommes ravis que Shéhérazade Semsar de Boisséson ait rejoint le Conseil de Surveillance de l’OM, où elle appliquera son expertise déjà démontrée en tant que chef d’entreprise, afin d’aider l’OM à poursuivre sur sa lancée. » Elle rejoint, dans le cercle des sages, Frank McCourt qui le préside, Jacques Henri Eyraud, son second, ainsi que Barry Frederick Cohen et Olivier De Vilmorin.