OM : Un budget prévisionnel historiquement record pour l’OM

Témoin de hautes ambitions, le budget de l’OM pour la saison 2021-22.

Un budget record. C’est que prévoit l’Olympique de Marseille, pour couvrir sa saison 2021-22 en Ligue 1, couplée d’une campagne en Ligue Europa. C’est ce que révèle l’AFP à ce propos, qui estime à 250 millions d’euros, le budget prévisionnel du club phocéen, propriété de l’homme d’affaire américain, Frank McCourt, sous la présidence de Pablo Longoria.

250 M€ l’estimation du budget de l’OM

Dans le contexte actuel, c’est doublement remarquable, d’une part avec l’incertitude sur la présence du public et celle liée aux droits de l’audiovisuel à long terme et car le club marseillais est chaque année déficitaire, depuis le changement à sa tête. C’est donc que Frank McCourt soutient toujours et de façon franche, l’équipe que d’aucuns l’imaginent bientôt vendre.

Le 2e budget le plus conséquent de la Ligue 1 avec l’OL

A 250 millions d’euros, l’OM aura le deuxième budget le plus conséquent de la saison 2021-22 de Ligue 1, après le Paris Saint-Germain (à 500 millions d’euros environ), à égalité avec l’Olympique Lyonnais. En 2020, le budget prévisionnel était estimé deux fois moindre mais au bilan, l’Olympique de Marseille a dépensé le double qu’escompté initialement. Cette fois, c’est Pablo Longoria qui oeuvre et décide, pour sa première intersaison, à la présidence.