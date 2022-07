OM : Un ex de l’ASSE et l’ASM pour nouveau directeur commercial

Grégory La Mela prend la charge du sponsoring à l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille a un nouveau directeur commercial. C’est l’intéressé en personne, qui l’annonce sur les réseaux sociaux. Grégory La Mela revient aux affaires courantes d’un club de football, cinq ans environ, après avoir quitté l’AS Monaco, pour laquelle il avait la charge du sponsoring, du mois d’avril 2016 à juillet 2017.

Après l’ASSE et l’ASM, Grégory La Mela rejoint l’OM

Auparavant, Gregory La Mela a exercé beaucoup plus longtemps les mêmes fonctions, avec l’AS Saint-Etienne, pour le compte de Lagardère Sports, avant que le groupe n’évolue sous une autre forme et un autre nom. Sur son profil Linkedin, il dit avoir passé onze ans et deux mois chez les Verts, dont presque trois ans en qualité de responsable du sponsoring, après avoir été huit ans, chargé de clientèle pour le club.

Doper des revenus commerciaux demeurés stables ces dernières saisons

Titulaire d’une « Licence en Marketing sportif et communication, Marketing sportif et communication », Gregory La Mela aura notamment la charge de doper les revenus commerciaux de l’Olympique de Marseille. Depuis la saison 2016-17, qui marque la reprise du club par l’homme d’affaire américain, Frank McCourt, ils sont demeurés quasiment les mêmes, à plus ou moins une trentaine de millions d’euros annuels.