OM : Un minot de l’OM a Griezmann pour agent

Rayan Hassad n’est encore qu’à l’âge de l’apprentissage, mais il a l’oreille attentive de la famille d’un champion du monde : les Griezmann.

Les quelques sujets qui lui sont consacrés sur la toile, sont plutôt élogieux. Rayan Hassad est manifestement un joueur plutôt prometteur, mais à seulement seize ans, tout est à faire pour cet élément offensif, sous contrat aspirant avec l’Olympique de Marseille, qu’il a rejoint à l’automne, en provenance du SC Air Bel.

La famille Griezmann devient conseil de footballeurs en herbe

Particularité de Rayan Hassad, l’agence sportive qui le conseille. Et le nom qui lui est associé, un certain Griezmann. Ou, devrait-on dire, une certaine, car le milieu offensif est, depuis la fin de l’année dernière, l’un des représentants de By&For sport management, l’agence de représentation sportive, nouvellement créée par la famille du champion du monde. C’est Maude, la soeur d’Antoine qui la gère, avec ses équipes autour d’elle.

Un minot de l’OM parmi les premiers ambassadeur de l’agence

By&For sport management, comme son nom l’indique est une agence « par et pour », en l’espèce l’ailier du FC Barcelone. Antoine Griezmann sert de référence et les méthodes qui l’ont hissé au sommet du football, sont appliquées à la plus jeune génération, encore en devenir. Comme Rayan Hassad, d’autres espoirs appartiennent aux premiers athlètes de l’agence, Jon Mikel Aramburu (Deportivo La Guaira), Florent Shehu (SSL Lazio) ou Unai Hernandez (Girona FC).