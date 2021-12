OM x Puma 12e plus gros contrat d’équipementiers du foot mondial

La prolongation du contrat de l’OM et Puma a été signé à la hausse, financièrement.

Prolongé ce vendredi matin jusqu’en 2028, contre 2023 précédemment, le contrat qui associe l’Olympique de Marseille à Puma a aussi été revalorisé financièrement. Jusqu’alors estimé proche de 14 millions d’euros, il pourrait désormais atteindre les 25 à 30 millions d’euros par an, selon une information de l’AFP reprise par Eurosport.

L’OM et Puma ont prolongé jusqu’en 2028

L’augmentation est d’importance pour le club marseillais, elle l’est aussi au comparatif des contrats d’équipementiers les plus élevés du football actuel. Uniquement pour les clubs (et non les sélections nationales, s’entend). Elle hisserait en effet l’OM, dans le top 15 mondial, non loin des 10 partenariats les plus chers. Juste derrière les Spurs de Tottenham, en Premier League anglaise et leur partenaire Nike, à 34 millions par an. Mais devant l’Atlético Madrid d’Antoine Griezmann, chez Nike également à près de 20 millions d’euros estimés chaque saison.

Deuxième contrat d’équipementiers le plus cher de la Ligue 1

L’Olympique de Marseille conserve ainsi le deuxième commanditaire en Ligue 1, après Nike et son deal prolongé avec le PSG, jusqu’en 2023, à 80 millions d’euros par an et devant l’Olympique Lyonnais, à près de 10 millions d’euros, d’Adidas. Les Phocéens sont également deuxièmes, dans la hiérarchie des contrats de sponsoring Puma, en terme financier, derrière Manchester City, mais devant d’autres clubs tels que l’AC Milan, ou le Borussia Dortmund.

Des partenariats entre part fixe, variables et royalties

En précisant enfin, que tous ces chiffres ne sont que des estimations alors que les partenariats de cette envergure sont généralement conditionnés par une part fixe, des bonus à la performance (Ligue des champions, championnats et coupes nationales…), et des royalties sur les ventes du merchandising.

Les 12 plus gros contrats d’équipementiers du football

1. Real Madrid (Adidas) = 110 M€/an

2. FC Barcelone (Nike) = 105 M€

3. Manchester United (Adidas) = 85 M€

4. Paris Saint-Germain (Nike) = 80 M€

5. Liverpool (Nike) = 79 M€

6. Manchester City (Puma) = 73 M€

7=. Chelsea (Nike) = 68 M€

7=. Arsenal (Adidas) = 68 M€

9. Bayern Munich (Adidas) = 60 M€

10. Juventus Turin (Adidas) = 52 M€

11. Tottenham (Nike) = 34 M€

12. Olympique de Marseille (Puma) = 25 à 30 M€