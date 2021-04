Pogba, ses crampons super-héros pour l’Euro 2020

adidas dévoile son Superspectral Pack qui change l’esthétique des crampons, dont ceux de la Predator de Paul Pogba.

Nouvelles peaux, sur les chaussures adidas. La marque allemand dévoile ce mardi matin, son Superspectral Pack, pour tous les silos qu’elle produit, inspiré des super-héros des temps modernes et des plus créatifs. Quelques jours après la sortie de crampons événementiels X-Men, de la Predator Freak et la X Ghosted, les modèles – Predator, X, Copa et Nemeziz -, de l’équipementier empruntent un nouveau code graphique.

Changement de peau pour les crampons de Pogba

Dont le champion du monde Français, Paul Pogba. Ambassadeur monde d’adidas, il est aussi l’image de la Predator. Laquelle est esthétiquement revisité sur un fond de cinq couleurs (noir, rose, violet, orange et les trois bandes blanches), ainsi nommées en anglais dans le texte : core black, shock pink, collegiate purple, with white three-stripes and screaming orange.

Chaussé pour disputer l’Euro 2020 de football

C’est avec ces crampons, chacun leur modèle, que les joueurs représentants adidas, vont achever leur saison sportive. Et pour ceux qui y seront, en toute logique comme Paul Pogba, ils les porteront cet été, sur les pelouses de l’Euro 2020, reporté en 2021.