Portugal – France : pour quel résultat final selon les bookmakers ?

La France est favorite face au Portugal, mais le rapport de force est néanmoins serré et équilibré.

Qualifiés certes, mais pas premier du groupe F. Et c’est là l’objectif des Bleus de France, ce mercredi 23 juin, au dernier jour de la phase de groupe de l’Euro de football. Les hommes de Didier Deschamps s’offrent une revanche face au Portugal champion d’Europe en titre, qui les a dominé, il y a cinq ans, en finale.

Les bookmakers hésitent entre le nul et le succès étriqué des Bleus

La France est favorite, chez les bookmakers nationaux. Elle est donnée vainqueur à la cote moyenne de 2,25, contre 3,75 le succès de Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, et le match nul est une hypothèse entre, cotée à 3,25 en moyenne. Le partage des points, c’est pourtant la tendance première qui se dégage, à la lecture du résultat le plus envisagé : un score 1-1, qui paie 5 foi la mise initiale, et qui s’impose, en évidence, devant le succès étriqué de la France, 1-0, à la cote de 6,1.

Cristiano Ronaldo n°1 chez les buteurs, n’a jamais marqué contre la France

Le nul n’arrangerait pourtant pas les Français, qui termineraient sinon, possiblement deuxièmes (si l’Allemagne bat la Hongrie, dans le même temps), et se verraient alors proposer d’affronter l’Angleterre. Chez elle. Pas simple. Comptons alors sur Karim Benzema et Kylian Mbappé pour forcer le verrou portugais. Ils sont l’un et l’autre nos meilleures chances de marquer, chez les bookmakers de France, à respectivement 3,1 et 3,25 contre un. Mais il y a considéré plus sûr, en la personne de Cristiano Ronaldo, pour qui la cote de but est à 2,6 contre un. CR7 n’a pourtant jamais marqué contre les Bleus. France – Portugal, c’est ce soir, à 21h00.