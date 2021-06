OM, OL : Le détail des nouvelles primes à gagner en Ligue Europa 2021-22

Bien que l’enveloppe globale baisse, les équipes de la Ligue Europa 2021-22 pourront prétendre à plus d’argent, car elles sont moins nombreuses à se disputer le gâteau.

Ça ne devrait pas consoler les présidents de l’OL et de l’OM, qui visent la plus clinquante Ligue des champions, mais au moins leurs clubs respectifs viseront-ils de gagner plus, de leur campagne 2021-22, en Ligue Europa. L’UEFA, organisatrice du format, va augmenter l’enveloppe globale des primes distribuées, tout au long de la compétition, aux équipes qui le disputent. Parmi lesquelles, Lyon et Marseille, du côté des Français.

L’OM et l’OL viseront plus d’argent avec cette édition

Avec la création de la nouvelle Ligue Europa Conférence, le nombre des clubs engagé en Ligue Europa va diminuer de 48 à 32, pour la partie finale. De fait, et bien que l’enveloppe dédiée soit en baisse de 8,82% (de 510 à 465 millions d’euros) d’une édition à une autre, les engagés pourront prétendre à plus d’argent. Nous avons listé ci-dessous, le détail de tous les bonus distribués et avons mesuré leur évolution sur un an.

Une enveloppe réduite mais moins d’équipes engagées en 2021-22

Sur les 465 millions reversés (4,3 fois moins qu’en Ligue des champions), 116 millions d’euros servent au paiement de la prime commune à toutes les équipes, 139,5 millions aux bonus à la performance dans le tournoi, 68 millions sont pour le classement au coefficient et 139,5 millions d’euros de parts de marché.

3,759 millions d’euros garantis aux 32 équipes de la phase de groupes

A minima du minima, une équipe qualifiée pour la phase groupe de la Ligue Europa 2021-22 gagnera 3,63 millions de récompense aux 32 équipes et de une à 32 parts du classement au coefficient, à 129 000 euros la part. Soit, 3,759 millions certains, et plus encore, à l’ajout de l’audiovisuel. La Ligue Europa 2021-22 débute le 16 septembre pour la phase de groupe et elle se poursuivra, toute la saison, jusqu’à la grande finale, programmée le 25 mai, à l’Air Albania Stadium de Tirana, en Albanie.

Le détail des primes de la Ligue Europa 2021-22

– Prime commune aux 32 équipes = 3 630 000 € (+24,32% sur 2020)

– Victoire en phase de groupe = 630 000 € (10,53%)

– Match nul en phase de groupe = 210 000 € (10,53%)

– Premier de groupe : 1 100 000 € (+10%)

– Deuxième de groupe = 550 000€ (10%)

– Seizième de finale = 500 000€ (0)

– Huitième de finale = 1 200 000 € (9,09%)

– Quart de finale = 1 800 000 € (20%)

– Demi-finales = 2 800 000 € (16,67%)

– Finaliste = 4 600 000 € (2,22%)

– Vainqueur = 8 600 000 € (1,18%)

Classement de coefficient pour la Ligue Europa 2021-22

32e = 129 000 €

31e = 258 000 €

30e = 387 000 €

29e = 516 000 €

28e = 645 000 €

27e = 774 000 €

26e = 903 000 €

25e = 1 032 000 €

24e = 1 161 000 €

23e = 1 290 000 €

22e = 1 419 000 €

21e = 1 548 000 €

20e = 1 677 000 €

19e = 1 806 000 €

18e = 1 935 000 €

17e = 2 064 000 €

16e = 2 193 000 €

15e = 2 322 000 €

14e = 2 451 000 €

13e = 2 580 000 €

12e = 2 709 000 €

11e = 2 838 000 €

10e = 2 967 000 €

9e = 3 096 000 €

8e = 3 225 000 €

7e = 3 354 000 €

6e = 3 483 000 €

5e = 3 612 000 €

4e = 3 741 000 €

3e = 3 870 000 €

2e = 3 999 000 €

1er = 4 128 000 €

Répartition du marketpool