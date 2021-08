PSG : +101% de CA pour un sponsor, après un an de collaboration

Le groupe Hisense ne regrette pas son investissement pour associer sa marque à celle du PSG. Surtout avec ce mercato clinquant.

Un an, presque jour pour jour, se sont écoulés. C’était le 10 août 2020, que le PSG et Hisense ont annoncé leur rapprochement, dans le cadre d’un sponsoring « pluriannuel ». Un an a passé et ce lundi, le groupe spécialiste de l’électronique grand public dresse un bilan positif de ce début de collaboration.

Un bilan élogieux de la 1re saison avec le PSG

« Hisense est ravi de poursuivre ce partenariat mondial pour une seconde année », détaille la marque par communiqué dans lequel elle se réjouit (forcément), du recrutement effectué par le club, cet été. En France, un marché qualifié de « clé », Hisense a augmenté de 101% son chiffre sur la durée de la première saison du partenariat, entre le mois d’août 2020 et mai 2021. Sur les six premiers de cette année civile, les ventes de téléviseurs ont progressé de 100%.

« Générer d’importantes ventes et accroître la notoriété de la marque »

« La première année du partenariat a permis de générer d’importantes ventes et d’accroître la notoriété de la marque Hisense », écrit encore l’entreprise chinoise, pour appuyer le bénéfice de ce partenariat. « C’est fantastique de voir comment le partenariat entre Hisense et le Paris Saint-Germain a fonctionné au cours de sa première année, répond Marc Armstrong, le responsable du sponsoring au PSG. La campagne de communication innovante « Les détails font la différence » d’Hisense; leur a permis d’utiliser nos joueurs de manière novatrice pour présenter leurs produits et les caractéristiques de leur marque. »

Hisense est un sponsor du football au sens large

Depuis le mois d’avril dernier, Hisense est devenu un sponsor de la coupe du monde 2022, à venir au Qatar. La marque l’était aussi à l’occasion du dernier Euro et soutient la Ligue des nations.