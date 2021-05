PSG 2e, les 10 plus grosses masses salariales du foot en 2020-21

Le Barça, avec Lionel Messi, a la plus grosse masse salariale du football.

Les dix plus grosses masses salariales du football en 2020-2021 sont désormais connues. C’est en effet ce que nous révèle La Gazzetta Dello Sport, ce matin, dans un article évoquant le sujet. Sans trop de surprise, on retrouve dans ce top 10 les plus gros clubs européens, du Barça, au PSG, qui se retrouve en 2e position, en passant par le Bayern Munich.

Le PSG possède la 2e plus grosse masse salariale en Europe

Les montants ayant été transmis en nets par La Gazzetta Dello Sport, nous les avons calculés en brut afin de correspondre au système de communication des données en France. La masse salariale du Barça, première du classement, et qui comprend évidemment le salaire de Lionel Messi, s’élève à 415 millions d’euros, suivie de celle du PSG, estimée à 395 millions d’euros, qui inclus, elle, le contrat de Neymar, qui vient de prolonger dans la capitale française, jusqu’en 2025. Suivent le Real Madrid, à 383 millions, Manchester City, à 327 millions, et la Juventus Turin, estimée pour sa part à 306 millions d’euros.

Des salaires revus à la baisse à cause de la crise sanitaire

La crise sanitaire n’épargne personne, pas même les plus grosses écuries européennes, obligées pour certaines de négocier à la baisse, la rémunération des joueurs. Au Real Madrid, par exemple, les joueurs ont accepté de réduire de 10% leurs émoluments, pour palier au manque à gagner des recettes de la billetterie, avec des stades à huis clos. D’autres l’ont fait également, parce que les salaires sont la principale ligne de charges, dans la comptabilité des clubs de football, au point que parfois, cela déborde. La circonstance sanitaire l’a cyniquement rappelée…

Les 10 plus grosses masses salariales du foot européen en 2020-2021

1. FC Barcelone = 415 M€

2. PSG = 395 M€

3. Real Madrid = 383 M€

4. Manchester City = 327 M€

5. Juventus = 306 M€

6. Manchester United = 305 M€

7. Liverpool = 285 M€

8. Chelsea = 277 M€

9. Bayern Munich = 275 M€

10. Arsenal = 261 M€