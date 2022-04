PSG : 5 attaquants libres fin juin pour remplacer Mbappé

Si Kylian Mbappé doit partir libre, le PSG pourrait chercher son remplaçant, sur ce même marché des joueurs en fin de contrat, au 30 juin qui arrive.

La fin de saison approche, et le PSG va clôturer un exercice 2021-2022 compliqué, avec seulement un titre à glaner. Des résultats décevants qui pourraient précéder le départ libre; de l’un de ses joueurs les plus décisifs, ces dernières années. A supposer qu’il perde Kylian Mbappé en juin prochain, le club devra chercher à renforcer son secteur offensif, sur le marché des transferts estival. Et si la solution ne venait pas de l’arrivée d’un autre élément qui arrive en fin de contrat cet été ? Voici une liste de 5 attaquants libres qui pourraient débarquer dans la capitale française.



5 attaquants libres en juin pour remplacer Mbappé : 5. Luis Suarez (Atlético Madrid)

Trois de ces attaquants libres connaissent bien Lionel Messi

Cette shortlist présente deux joueurs à vocation offensive de renom. Ils ont la particularité d’être très convoités sur le marché des transferts, puisqu’ils font partie des plus grands clubs européens (Barcelone et Juventus), tout en possédant un bagage technique supérieur à la moyenne. La potentielle venue du troisième élément, l’un des 9 les plus talentueux de sa génération, permettrait à la MSN d’écrire un nouveau chapitre dans le monde du football, à Paris, cette fois-ci. Le point commun des trois est qu’ils ont déjà tous déjà évolué avec le numéro 30 parisien.

Le PSG pourrait cibler un avant-centre pour remplacer Mbappé

Si le natif de Bondy venait à réellement partir du championnat français, le club pourrait se tourner vers un top buteur qui connaît bien la Ligue 1, pour y avoir disputé plus de 200 rencontres, pour 100 buts inscrits, et 32 passes décisives délivrées. Une autre piste, moins clinquante, mais qui pourrait s’avérer être la plus efficace, mènerait vers un champion d’Europe italien qui compte plus de 40 sélections, et qui fait partie des 6 meilleurs buteurs de l’histoire du Torino FC.